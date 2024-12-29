Другие новости29 декабря 2024, 22:18 |
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ВИДЕО. Звезда Барселоны встретил кумира. Их встречу все обсуждают
Ламин Ямал наконец-то встретился с Неймаром
29 декабря 2024, 22:18 |
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Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал реализовал свою детсткую мечту.
17-летний вундеркинд на «Globe Soccer Awards» встретился с Неймаром – кумиром своего детства.
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В своих интервью лидер «Барсы» рассказывал, что в детстве часто смотрел видео с участием бразильца, чтобы научиться финтам Неймара.
Ямал и Неймар были удостоены награда на гала-вечере, а их встреча стала одним из главных хайлайтов вечера.
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Комментарии 1
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"Вундеркінд"- це щось незвичайне, яке виходить за межі. Чим Ямал відрізняється, від інших!? Не бачу. Те, що йому 17!? Ну то й що.
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