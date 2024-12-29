ВИДЕО. Звезда Барселоны встретил кумира. Их встречу все обсуждают

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал реализовал свою детсткую мечту.

17-летний вундеркинд на «Globe Soccer Awards» встретился с Неймаром – кумиром своего детства.

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В своих интервью лидер «Барсы» рассказывал, что в детстве часто смотрел видео с участием бразильца, чтобы научиться финтам Неймара.

Ямал и Неймар были удостоены награда на гала-вечере, а их встреча стала одним из главных хайлайтов вечера.