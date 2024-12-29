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29 декабря 2024, 22:18 |
896
1

ВИДЕО. Звезда Барселоны встретил кумира. Их встречу все обсуждают

Ламин Ямал наконец-то встретился с Неймаром

29 декабря 2024, 22:18 |
896
1
ВИДЕО. Звезда Барселоны встретил кумира. Их встречу все обсуждают
X. Неймар и Ламин Ямал

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал реализовал свою детсткую мечту.

17-летний вундеркинд на «Globe Soccer Awards» встретился с Неймаром – кумиром своего детства.

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В своих интервью лидер «Барсы» рассказывал, что в детстве часто смотрел видео с участием бразильца, чтобы научиться финтам Неймара.

Ямал и Неймар были удостоены награда на гала-вечере, а их встреча стала одним из главных хайлайтов вечера.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Saar
"Вундеркінд"- це щось незвичайне, яке виходить за межі. Чим Ямал відрізняється, від інших!? Не бачу. Те, що йому 17!? Ну то й що.
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