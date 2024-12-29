Один из худших в команде. Известна оценка Забарного за ничью с Фулхэмом
Матч закончился со счетом 2:2
29 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Борнмутом».
Игра прошла на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне.
Поединок закончился со счетом 2:2. Украинский центрбек «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч. Украинец не отметился результативными действиями.
Статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в игре на 6.3 баллов. Это один из худших результатов среди игроков «Борнмута», которые вышли в стартовом составе.
Лучшим игроком был признан голкипер «Фулхэма» Бернд Лено (7.9).
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