Один из худших в команде. Известна оценка Забарного за ничью с Фулхэмом

29 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Борнмутом».

Игра прошла на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне.

Поединок закончился со счетом 2:2. Украинский центрбек «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч. Украинец не отметился результативными действиями.

Статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в игре на 6.3 баллов. Это один из худших результатов среди игроков «Борнмута», которые вышли в стартовом составе.

Лучшим игроком был признан голкипер «Фулхэма» Бернд Лено (7.9).