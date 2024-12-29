Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из худших в команде. Известна оценка Забарного за ничью с Фулхэмом
Англия
29 декабря 2024, 19:35 | Обновлено 29 декабря 2024, 19:49
1761
4

Один из худших в команде. Известна оценка Забарного за ничью с Фулхэмом

Матч закончился со счетом 2:2

29 декабря 2024, 19:35 | Обновлено 29 декабря 2024, 19:49
1761
4
Один из худших в команде. Известна оценка Забарного за ничью с Фулхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

29 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Борнмутом».

Игра прошла на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне.

Поединок закончился со счетом 2:2. Украинский центрбек «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч. Украинец не отметился результативными действиями.

Статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в игре на 6.3 баллов. Это один из худших результатов среди игроков «Борнмута», которые вышли в стартовом составе.

Лучшим игроком был признан голкипер «Фулхэма» Бернд Лено (7.9).

По теме:
Известна оценка Миколенко за поражение Эвертона сенсационному Ноттингему
Вест Хэм – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Как Ливерпуль забил два гола за четыре минуты в ворота Вест Хэма
Илья Забарный Борнмут Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оценки WhoScored
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
Футбол | 29 декабря 2024, 05:48 8
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента

Артему припомнили срыв трансфера в Атлетико

Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»
Футбол | 29 декабря 2024, 15:07 45
Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»
Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»

Дмитрий Бабелюк прокомментировал новость о допинге украинского футболиста

Марлон Гомес хочет покинуть Шахтер. Как Ботафого использует схему с Лионом
Футбол | 29.12.2024, 18:54
Марлон Гомес хочет покинуть Шахтер. Как Ботафого использует схему с Лионом
Марлон Гомес хочет покинуть Шахтер. Как Ботафого использует схему с Лионом
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
Бокс | 28.12.2024, 19:11
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Футбол | 28.12.2024, 23:22
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
Найгірший? Я один бачу 6.0 у Крісті?
Ответить
+5
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
28.12.2024, 07:27 24
Футбол
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
28.12.2024, 11:13 18
Футбол
Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
28.12.2024, 19:43 1
Футбол
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
28.12.2024, 08:41 7
Бокс
Уоррен поменял мнение о победителе боя Усик – Фьюри, но есть нюанс
Уоррен поменял мнение о победителе боя Усик – Фьюри, но есть нюанс
28.12.2024, 13:02 6
Бокс
В Лиге чемпионов 2025/26 впервые в истории сыграют два украинских клуба
В Лиге чемпионов 2025/26 впервые в истории сыграют два украинских клуба
27.12.2024, 21:43
Футзал
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
27.12.2024, 18:05 12
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
28.12.2024, 10:00 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем