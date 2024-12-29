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  4. Андрей ВОРОБЕЙ – о Пушиче: «Надо что-то менять»
Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 18:51 | Обновлено 29 декабря 2024, 18:52
677
0

Андрей ВОРОБЕЙ – о Пушиче: «Надо что-то менять»

Бывший нападающий Шахтера имеет сомнения относительно будущего текущего тренерского штаба команды

29 декабря 2024, 18:51 | Обновлено 29 декабря 2024, 18:52
677
0
Андрей ВОРОБЕЙ – о Пушиче: «Надо что-то менять»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Неудачи Марино Пушича во главе «Шахтера» осенью усилили разговоры о возможной отставке тренерского штаба. Впрочем, Пушич удержался и имеет шансы реабилитироваться в январских матчах Лиги чемпионов.

Sport.ua обратился к бывшему футболисту «Шахтера» Андрею Воробею с вопросом, не исчерпал ли себя, по мнению легендарного нападающего, Марино Пушич в Шахтере.

– Трудно сказать, исчерпал он себя или нет. Может, все его идеи вообще еще не воплотились. А может, ему и стоит дать шанс, хотя многим его и не давали. Здесь руководство должно понять для себя, устраивают ли их результаты команды под руководством Пушича. Как по мне, надо что-то менять, – рассказал Андрей Воробей.

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Андрей Воробей Марино Пушич Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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