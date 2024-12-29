Андрей ВОРОБЕЙ – о Пушиче: «Надо что-то менять»

Неудачи Марино Пушича во главе «Шахтера» осенью усилили разговоры о возможной отставке тренерского штаба. Впрочем, Пушич удержался и имеет шансы реабилитироваться в январских матчах Лиги чемпионов.

Sport.ua обратился к бывшему футболисту «Шахтера» Андрею Воробею с вопросом, не исчерпал ли себя, по мнению легендарного нападающего, Марино Пушич в Шахтере.

– Трудно сказать, исчерпал он себя или нет. Может, все его идеи вообще еще не воплотились. А может, ему и стоит дать шанс, хотя многим его и не давали. Здесь руководство должно понять для себя, устраивают ли их результаты команды под руководством Пушича. Как по мне, надо что-то менять, – рассказал Андрей Воробей.