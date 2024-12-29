Ворскла проводит реконструкцию домашнего стадиона им. Бутовского
К сезону 2025/26 полтавский клуб получит современную арену
Руководство полтавской Ворсклы запланировало и уже приступило к реализации обновления стадиона имени Бутовского.
Уже проведен ряд работ по усовершенствованию внутренних помещений – реконструированы спортзал, а также домашняя и женская раздевалки. В процессе – работы над центральным входом и гостевой раздевалкой.
Весной руководителям Ворсклы нужно принять концептуальное решение о перестилке газона или оборудовать гибридное покрытие, или сохранить природную траву, а также установить дренажную систему.
В сезон 2025/26 клуб должен войти с полностью обновленным стадионом современного уровня, сообщает ТаТоТаке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-чемпион мира уверен, что Александр в реванше победит Дюбуа
Михаил ждал помощи от Андрея Шевченко