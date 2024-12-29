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Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 18:47 | Обновлено 29 декабря 2024, 18:55
719
0

Ворскла проводит реконструкцию домашнего стадиона им. Бутовского

К сезону 2025/26 полтавский клуб получит современную арену

29 декабря 2024, 18:47 | Обновлено 29 декабря 2024, 18:55
719
0
Ворскла проводит реконструкцию домашнего стадиона им. Бутовского
ФК Ворскла

Руководство полтавской Ворсклы запланировало и уже приступило к реализации обновления стадиона имени Бутовского.

Уже проведен ряд работ по усовершенствованию внутренних помещений – реконструированы спортзал, а также домашняя и женская раздевалки. В процессе – работы над центральным входом и гостевой раздевалкой.

Весной руководителям Ворсклы нужно принять концептуальное решение о перестилке газона или оборудовать гибридное покрытие, или сохранить природную траву, а также установить дренажную систему.

В сезон 2025/26 клуб должен войти с полностью обновленным стадионом современного уровня, сообщает ТаТоТаке.

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Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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