На лидера Шахтера появился еще один претендент. Уже сделали предложение

Украинский журналист Игорь Бурбас отрицал информацию о возможном переходе вингера «Шахтера» Александра Зубкова в турецкий «Трабзонспор».

По информации журналиста, ни один турецкий клуб не делал предложение «горнякам» о приобретении Зубкова.

Отмечается, что к Александру проявляет очень предметный интерес один из клубов американской МЛС.

Известно, что эта команда сделала уже два-три предложения Шахтеру. Последний раз американцы предложили за Александра Зубкова более пяти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Зубков провел 19 матчей за «Шахтер», забив семь голов и сделав шесть результативных передач.

Ранее сам Александр Зубков намекнул на переход в чемпионат Турции.