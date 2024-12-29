На лидера Шахтера появился еще один претендент. Уже сделали предложение
Александр Зубков может перебраться в MLS
Украинский журналист Игорь Бурбас отрицал информацию о возможном переходе вингера «Шахтера» Александра Зубкова в турецкий «Трабзонспор».
По информации журналиста, ни один турецкий клуб не делал предложение «горнякам» о приобретении Зубкова.
Отмечается, что к Александру проявляет очень предметный интерес один из клубов американской МЛС.
Известно, что эта команда сделала уже два-три предложения Шахтеру. Последний раз американцы предложили за Александра Зубкова более пяти миллионов евро.
В нынешнем сезоне Зубков провел 19 матчей за «Шахтер», забив семь голов и сделав шесть результативных передач.
Ранее сам Александр Зубков намекнул на переход в чемпионат Турции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дани Ольмо может бесплатно перейти в «Атлетико»
Французы вспомнили триумф Аргентины на ЧМ-2022