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Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 12:48 | Обновлено 29 декабря 2024, 13:19
1841
1

На лидера Шахтера появился еще один претендент. Уже сделали предложение

Александр Зубков может перебраться в MLS

29 декабря 2024, 12:48 | Обновлено 29 декабря 2024, 13:19
1841
1
На лидера Шахтера появился еще один претендент. Уже сделали предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинский журналист Игорь Бурбас отрицал информацию о возможном переходе вингера «Шахтера» Александра Зубкова в турецкий «Трабзонспор».

По информации журналиста, ни один турецкий клуб не делал предложение «горнякам» о приобретении Зубкова.

Отмечается, что к Александру проявляет очень предметный интерес один из клубов американской МЛС.

Известно, что эта команда сделала уже два-три предложения Шахтеру. Последний раз американцы предложили за Александра Зубкова более пяти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Зубков провел 19 матчей за «Шахтер», забив семь голов и сделав шесть результативных передач.

Ранее сам Александр Зубков намекнул на переход в чемпионат Турции.

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Александр Зубков Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу Major League Soccer (MLS) Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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serhiy
Турки плачуть ))).
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