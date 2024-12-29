Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Брисбене на 30 декабря
В понедельник на корты Австралии выйдут четыре представительницы Украины
В ночь на 30 декабря продолжатся матчи основной сетки хардового турнира WTA 500 в Брисбене как в одиночном, так и в парном разрядах.
В понедельник на австралийские корты выйдут четыре представительницы Украины: Надежда Киченок, Ангелина Калинина, Марта Костюк и Людмила Киченок.
В одиночном разряде поединок 1/32 финала проведет только Ангелина. Сестры Киченок и Марта начнут выступления в паре.
ТУРНИРНАЯ СЕТКА ОДИНОЧНОГО РАЗРЯДА
ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА
Расписание матчей с участием украинских теннисисток в Брисбене, 30 декабря
WTA 500 Брисбен. Парный разряд
Корт №10. 1-й запуск (не ранее 03:00 по Киеву)
Надежда Киченок / Сара Соррибес Тормо – 🏳️ Мирра Андреева / 🏳️ Диана Шнайдер
WTA 500 Брисбен. Одиночный разряд
Корт №2. 2-й запуск (не ранее 04:30 по Киеву)
Ангелина Калинина (WTA 56) – Ван Яфань (WTA 62)
WTA 500 Брисбен. Парный разряд
Корт №2. 5-й запуск (не ранее 09:00 по Киеву)
Людмила Киченок / Чжань Хаоцин – Талия Гибсон / Майя Джойнт
Корт №10. 5-й запуск (не ранее 09:00 по Киеву)
Марта Костюк / Алена Остапенко – Тимеа Бабош / Николь Мелихар
Полное расписание игрового дня в Брисбене (30 декабря)
* на скриншоте указано местное время (время в Брисбене GMT+10)
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