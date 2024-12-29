Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Брисбене на 30 декабря

В ночь на 30 декабря продолжатся матчи основной сетки хардового турнира WTA 500 в Брисбене как в одиночном, так и в парном разрядах.

В понедельник на австралийские корты выйдут четыре представительницы Украины: Надежда Киченок, Ангелина Калинина, Марта Костюк и Людмила Киченок.

В одиночном разряде поединок 1/32 финала проведет только Ангелина. Сестры Киченок и Марта начнут выступления в паре.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ОДИНОЧНОГО РАЗРЯДА



ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА

Расписание матчей с участием украинских теннисисток в Брисбене, 30 декабря

WTA 500 Брисбен. Парный разряд

Корт №10. 1-й запуск (не ранее 03:00 по Киеву)

Надежда Киченок / Сара Соррибес Тормо – 🏳️ Мирра Андреева / 🏳️ Диана Шнайдер

WTA 500 Брисбен. Одиночный разряд

Корт №2. 2-й запуск (не ранее 04:30 по Киеву)

Ангелина Калинина (WTA 56) – Ван Яфань (WTA 62)

WTA 500 Брисбен. Парный разряд

Корт №2. 5-й запуск (не ранее 09:00 по Киеву)

Людмила Киченок / Чжань Хаоцин – Талия Гибсон / Майя Джойнт

Корт №10. 5-й запуск (не ранее 09:00 по Киеву)

Марта Костюк / Алена Остапенко – Тимеа Бабош / Николь Мелихар

Полное расписание игрового дня в Брисбене (30 декабря)

* на скриншоте указано местное время (время в Брисбене GMT+10)