«Конкуренция должна быть». Мареска дал совет конкуренту Мудрика

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска дал совет английскому вингеру «синих» Нони Мадуэке, конкурировавшему за позицию с Михаилом Мудриком. Специалист объяснил, почему Нони пропустил матч против «Фулхэма» в АПЛ.

«Нони Мадуэке очень хорошо отреагировал на то, что не сыграл против «Астон Виллы». И я ожидаю в этот же раз. Конкуренция должна быть на высшем уровне», – сказал Мареска.

В нынешнем сезоне Мадуэке сыграл 25 матчей за клуб и сборную, забил 6 голов и отдал 6 ассистов.

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