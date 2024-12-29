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  4. «Конкуренция должна быть». Мареска дал совет конкуренту Мудрика
Англия
29 декабря 2024, 09:36 |
47
0

«Конкуренция должна быть». Мареска дал совет конкуренту Мудрика

Энцо обратился к Нони Мадуэке

29 декабря 2024, 09:36 |
47
0
«Конкуренция должна быть». Мареска дал совет конкуренту Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска дал совет английскому вингеру «синих» Нони Мадуэке, конкурировавшему за позицию с Михаилом Мудриком. Специалист объяснил, почему Нони пропустил матч против «Фулхэма» в АПЛ.

«Нони Мадуэке очень хорошо отреагировал на то, что не сыграл против «Астон Виллы». И я ожидаю в этот же раз. Конкуренция должна быть на высшем уровне», – сказал Мареска.

В нынешнем сезоне Мадуэке сыграл 25 матчей за клуб и сборную, забил 6 голов и отдал 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что стали известны зарплаты футболистов лондонского «Челси»

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Энцо Мареска Нони Мадуэке Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Челси
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