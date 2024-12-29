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  4. Рома планирует избавиться от конкурента Довбика, что играл в рф. Куда уйдет
Италия
29 декабря 2024, 08:16 |
1507
0

Рома планирует избавиться от конкурента Довбика, что играл в рф. Куда уйдет

Элдор Шомуродов не нужен нынешнему главному тренеру «волков»

29 декабря 2024, 08:16 |
1507
0
Рома планирует избавиться от конкурента Довбика, что играл в рф. Куда уйдет
Getty Images/Global Images Ukraine. Элдор Шомуродов

Форвард римской «Ромы» Элдор Шомуродов может покинуть расположение «волков» уже в зимнее трансферное окно. Футболист заинтересовал неназванных представителей Саудовской Аравии.

По информации СМИ, ряд саудовских клубов намерен пригласить Шомуродова именно в зимнее трансферное окно. Кроме того, интерес к нападающему от нескольких команд второй половины таблицы чемпионата Италии.

Сообщается, что руководство римлян не прочь отдать форварда в аренду. Главный тренер «волков» Клаудио Раньери не рассчитывает на футболиста.

В этом сезоне Шомуродов принял участие в 12 матчах во всех турнирах, отличился двумя голами и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что в Испании высмеяли Артема Довбика и его агента за переход в Серию А.

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Эльдор Шомуродов Рома Рим трансферы Серии A трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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