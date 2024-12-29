Рома планирует избавиться от конкурента Довбика, что играл в рф. Куда уйдет
Элдор Шомуродов не нужен нынешнему главному тренеру «волков»
Форвард римской «Ромы» Элдор Шомуродов может покинуть расположение «волков» уже в зимнее трансферное окно. Футболист заинтересовал неназванных представителей Саудовской Аравии.
По информации СМИ, ряд саудовских клубов намерен пригласить Шомуродова именно в зимнее трансферное окно. Кроме того, интерес к нападающему от нескольких команд второй половины таблицы чемпионата Италии.
Сообщается, что руководство римлян не прочь отдать форварда в аренду. Главный тренер «волков» Клаудио Раньери не рассчитывает на футболиста.
В этом сезоне Шомуродов принял участие в 12 матчах во всех турнирах, отличился двумя голами и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что в Испании высмеяли Артема Довбика и его агента за переход в Серию А.
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