Рома планирует избавиться от конкурента Довбика, что играл в рф. Куда уйдет

Форвард римской «Ромы» Элдор Шомуродов может покинуть расположение «волков» уже в зимнее трансферное окно. Футболист заинтересовал неназванных представителей Саудовской Аравии.

По информации СМИ, ряд саудовских клубов намерен пригласить Шомуродова именно в зимнее трансферное окно. Кроме того, интерес к нападающему от нескольких команд второй половины таблицы чемпионата Италии.

Сообщается, что руководство римлян не прочь отдать форварда в аренду. Главный тренер «волков» Клаудио Раньери не рассчитывает на футболиста.

В этом сезоне Шомуродов принял участие в 12 матчах во всех турнирах, отличился двумя голами и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что в Испании высмеяли Артема Довбика и его агента за переход в Серию А.