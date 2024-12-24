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Украина. Вторая лига
24 декабря 2024, 22:59 | Обновлено 24 декабря 2024, 23:09
173
0

Кадровая чистка. Тростянец расторг контракты сразу с семью футболистами

Клуб покинули Даценко, Гавриш, Козак, Клюс, Проданов, Кошкин и Зоря

24 декабря 2024, 22:59 | Обновлено 24 декабря 2024, 23:09
173
0
Кадровая чистка. Тростянец расторг контракты сразу с семью футболистами
ФК Тростянец

Клуб Второй лиги Украины «Тростянец» принял решение о досрочном расторжении контрактов сразу с 7 футболистами.

Покинули клуб: Семен Даценко, Павел Гавриш, Сергей Козак, Анатолий Клюс, Евгений Проданов, Никита Кошкин и Роман Заря.

Команда из Тростянца на зимний перерыв пошла шестой в группе B, набрав 17 очков после 12 матчей.

Вторая часть сезона во Второй лиге начнется в апреле 2025 года.

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Тростянец трансферы расторжение контракта Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Никита Кошкин Семен Даценко
Николай Степанов Источник: ФК Тростянец
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