Украина. Вторая лига24 декабря 2024, 22:59 | Обновлено 24 декабря 2024, 23:09
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Кадровая чистка. Тростянец расторг контракты сразу с семью футболистами
Клуб покинули Даценко, Гавриш, Козак, Клюс, Проданов, Кошкин и Зоря
24 декабря 2024, 22:59 | Обновлено 24 декабря 2024, 23:09
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Клуб Второй лиги Украины «Тростянец» принял решение о досрочном расторжении контрактов сразу с 7 футболистами.
Покинули клуб: Семен Даценко, Павел Гавриш, Сергей Козак, Анатолий Клюс, Евгений Проданов, Никита Кошкин и Роман Заря.
Команда из Тростянца на зимний перерыв пошла шестой в группе B, набрав 17 очков после 12 матчей.
Вторая часть сезона во Второй лиге начнется в апреле 2025 года.
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