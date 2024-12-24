Кадровая чистка. Тростянец расторг контракты сразу с семью футболистами

Клуб Второй лиги Украины «Тростянец» принял решение о досрочном расторжении контрактов сразу с 7 футболистами.

Покинули клуб: Семен Даценко, Павел Гавриш, Сергей Козак, Анатолий Клюс, Евгений Проданов, Никита Кошкин и Роман Заря.

Команда из Тростянца на зимний перерыв пошла шестой в группе B, набрав 17 очков после 12 матчей.

Вторая часть сезона во Второй лиге начнется в апреле 2025 года.