Соболь отличился ассистом в победном матче Страсбурга в Кубке Франции

Украинский защитник Эдуард Соболь помог «Страсбургу» одержать разгромную победу над РК «Кале» в матче 1/32 Кубка Франции.

В начале встречи хозяева не реализовали пенальти – Лука Пелесьер не сумел переиграть голкипера гостей. Эдуард Соболь в первом тайме записал в свой пассив желтую карточку.

Уже во втором тайме украинец исправился сполна. Соболь отдал невероятный ассист на полузащитника «Страсбурга» Андре Сантоса, который и открыл счет в матче. Позже дубль оформил форвард гостей Секу Мара. Украинец провел на поле 70 минут.

Кубок Франции. 1/32 финала. 21 декабря.

РК Кале – Страсбург – 0:3

Голы: Сантос, 57, Мара, 73, 89