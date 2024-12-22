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Франция
22 декабря 2024, 01:38 | Обновлено 22 декабря 2024, 02:26
154
0

Соболь отличился ассистом в победном матче Страсбурга в Кубке Франции

Украинец сделал первое результативное действие в сезоне

22 декабря 2024, 01:38 | Обновлено 22 декабря 2024, 02:26
154
0
Соболь отличился ассистом в победном матче Страсбурга в Кубке Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Украинский защитник Эдуард Соболь помог «Страсбургу» одержать разгромную победу над РК «Кале» в матче 1/32 Кубка Франции.

В начале встречи хозяева не реализовали пенальти – Лука Пелесьер не сумел переиграть голкипера гостей. Эдуард Соболь в первом тайме записал в свой пассив желтую карточку.

Уже во втором тайме украинец исправился сполна. Соболь отдал невероятный ассист на полузащитника «Страсбурга» Андре Сантоса, который и открыл счет в матче. Позже дубль оформил форвард гостей Секу Мара. Украинец провел на поле 70 минут.

Кубок Франции. 1/32 финала. 21 декабря.

РК Кале – Страсбург – 0:3

Голы: Сантос, 57, Мара, 73, 89

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Эдуард Соболь Страсбург Кубок Франции по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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