Соболь отличился ассистом в победном матче Страсбурга в Кубке Франции
Украинец сделал первое результативное действие в сезоне
Украинский защитник Эдуард Соболь помог «Страсбургу» одержать разгромную победу над РК «Кале» в матче 1/32 Кубка Франции.
В начале встречи хозяева не реализовали пенальти – Лука Пелесьер не сумел переиграть голкипера гостей. Эдуард Соболь в первом тайме записал в свой пассив желтую карточку.
Уже во втором тайме украинец исправился сполна. Соболь отдал невероятный ассист на полузащитника «Страсбурга» Андре Сантоса, который и открыл счет в матче. Позже дубль оформил форвард гостей Секу Мара. Украинец провел на поле 70 минут.
Кубок Франции. 1/32 финала. 21 декабря.
РК Кале – Страсбург – 0:3
Голы: Сантос, 57, Мара, 73, 89
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