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Англия
19 декабря 2024, 23:11 | Обновлено 19 декабря 2024, 23:26
615
0

ВИДЕО. 18-летний футболист Челси оформил хет-трик за тайм в матче еврокубка

Марк Гию помог синим получить огромное преимущество в поединке против Шемрок Роверс

19 декабря 2024, 23:11 | Обновлено 19 декабря 2024, 23:26
615
0
ВИДЕО. 18-летний футболист Челси оформил хет-трик за тайм в матче еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гию

19 декабря проходит матч 6-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Челси и Шемрок Роверс.

Коллективы играют на стадионе Стемфорд Бридж в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После первого тайма счет 4:1 в пользу пенсионеров. Хет-трик за 45 минут оформил 18-летний испанский форвард Марк Гию. Еще один мяч для синих забил Кирнан Дьюсбери-Холл, а у гостей отличился пока только Маркус Поом.

Гию забил уже 6 голов в текущем розыгрыше Лиги конференций и является лучшим бомбардиром турнира.

❗️ ВИДЕО. 18-летний футболист Челси оформил хет-трик за тайм в матче еврокубка

ГОЛ! 1:0 Гию, 23 мин.

ГОЛ! 2:1 Гию, 34 мин.

ГОЛ! 4:1 Гию, 45+3 мин.

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Марк Гию Кирнан Дьюсбери-Холл видео голов и обзор Челси Шемрок Роверс Лига конференций хет-трик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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