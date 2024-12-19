19 декабря проходит матч 6-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Челси и Шемрок Роверс.

Коллективы играют на стадионе Стемфорд Бридж в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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После первого тайма счет 4:1 в пользу пенсионеров. Хет-трик за 45 минут оформил 18-летний испанский форвард Марк Гию. Еще один мяч для синих забил Кирнан Дьюсбери-Холл, а у гостей отличился пока только Маркус Поом.

Гию забил уже 6 голов в текущем розыгрыше Лиги конференций и является лучшим бомбардиром турнира.

❗️ ВИДЕО. 18-летний футболист Челси оформил хет-трик за тайм в матче еврокубка

ГОЛ! 1:0 Гию, 23 мин.

ГОЛ! 2:1 Гию, 34 мин.

ГОЛ! 4:1 Гию, 45+3 мин.