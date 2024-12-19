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Англия
19 декабря 2024, 21:44 | Обновлено 19 декабря 2024, 21:53
845
0

Известно, когда Холанд покинет Манчестер Сити. Клуб готов его отпустить

Игрок может продолжить карьеру в Ла Лиге

19 декабря 2024, 21:44 | Обновлено 19 декабря 2024, 21:53
845
0
Известно, когда Холанд покинет Манчестер Сити. Клуб готов его отпустить
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть «горожан» летом 2026 года.

Как сообщает El Nacional, «Манчестер Сити» понимает, что именитый нападающий не останется в команде надолго. Главный тренер клуба Жузеп Гвардиола поставил норвежцу условие, при котором «горожане» отпустят норвжеца, а именно, наставник настоял, чтобы игрок остался в клубе до конца сезона 2025/26. Гвардиола надеется, что за это время клуб сможет найти замену нападающему.

Одним из главных претендентов на норвежского форварда является мадридский «Реал».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего Холанда в 200 миллионов евро. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 23 матча, в которых забил 18 голов и отдал 1 голевой пас.

Ранее сообщалось, что Холанд хочет добавить в свой контракт с «горожанами» пункт об отступных.

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Іван Распутін Источник: El Nacional
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