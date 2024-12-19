Известно, когда Холанд покинет Манчестер Сити. Клуб готов его отпустить

Звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть «горожан» летом 2026 года.

Как сообщает El Nacional, «Манчестер Сити» понимает, что именитый нападающий не останется в команде надолго. Главный тренер клуба Жузеп Гвардиола поставил норвежцу условие, при котором «горожане» отпустят норвжеца, а именно, наставник настоял, чтобы игрок остался в клубе до конца сезона 2025/26. Гвардиола надеется, что за это время клуб сможет найти замену нападающему.

Одним из главных претендентов на норвежского форварда является мадридский «Реал».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего Холанда в 200 миллионов евро. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 23 матча, в которых забил 18 голов и отдал 1 голевой пас.

Ранее сообщалось, что Холанд хочет добавить в свой контракт с «горожанами» пункт об отступных.