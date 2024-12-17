Цифры и факты. Важнейшие события 17-го тура УПЛ
Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе
«Динамо» после 4-летнего перерыва 16-й раз в истории уходит на зимние каникулы во главе турнирной таблицы.
Киевляне берут верх над «Вересом» в общем 3-й раз подряд (мячи 6-1), а на своем поле – 5-й (мячи 12-0).
Бело-синие забивают красно-черным 11 игр кряду.
Динамовцы, одержавшие 5-ю подряд победу в родных стенах (мячи 14-4), празднуют 40-ю викторию под руководством Александра Шовковского (ЧУ - 35, КУ - 1, ЕК - 3).
Общая беспроигрышная серия киевлян достигает 19 матчей (+15=4), а домашняя – 20 (+17=3).
Владислав Ванат, забивший 40-й мяч за бело-синих (ЧУ - 36, КУ - 1, ЕК - 3), с 10 голами выходит в единоличные лидеры бомбардирской гонки.
Безвыигрышная серия «Вереса» во встречах с «Динамо» достигает 10 матчей (=1-9).
Ровенчане не забивают в гостях у киевлян 7 игр кряду (661 минуту).
«Полесье» третий раз подряд берет верх над «Шахтером», забив в общей сложности четыре мяча и не пропустив ни одного.
Автором победного гола зелено-желтых становится Богдан Михайличенко, проводивший 150-й матч в украинской карьере (ЧУ - 119, КУ - 7, ЕК - 16, СУ - 8).
Житомиряне прерывают две «рекордные» безвыигрышные серии: общую - из 8 игр (=4-4) и домашнюю - из 4-х (=3-1). Последний раз подопечные Имада Ашура праздновали викторию 6 октября - 2:1 дома с «Ворсклой».
«Шахтер» 11-й раз в истории дважды уступает одному сопернику в ходе сезона.
Горняки завершают свою беспроигрышную серию из 11 матчей (+8=3), а также голевую – из 14. Последний раз оранжево-черные терпели фиаско 24 августа – 3:4 в гостях с «Александрией», а не забивали – 12 августа – 0:1 дома с… «Полесьем».
Дончане обходятся без голов во всех четырех встречах с житомирянами – 360 минут.
«Александрия» подписывает 50-ю мировую с гостями.
Черно-желто-зеленые продлевают домашнюю беспроигрышную серию до 13 матчей (+9=4), но завершают сухую в родных стенах - на 493-й минуте.
ЛНЗ прерывает две свои рекордные серии: 4-матчевую проигрышную и 5-матчевую безничейную на чужих полях (+1-4).
«Сиреневые» обновляют личный антирекорд, пропуская на выезде 15 игр подряд.
«Заря» берет верх над «Черноморцем» в общем 3-й раз подряд (мячи 4-1), а на своем поле – 4-й (мячи 9-2).
Безвыигрышная серия одесситов во встречах с луганчанами достигает 12 матчей (=3-9).
«Моряки» терпят в общем 6-е поражение кряду (мячи 4-14), а на чужих полях – 4-е (мячи 3-10).
Подопечные Александра Бабича продлевают безвыигрышную гостевую серию до 12 игр (=2-10).
«Заря» пропускает в родных стенах 10 матчей подряд, а «Черноморец» на выезде – 22, обновляя личный антирекорд.
«Колос» 3-й раз кряду побеждает в гостях у «Ингульца» (мячи 5-0).
Красно-желтые обходятся без голов во всех семи встречах с ковалевцами - 630 минут.
«Ингулец» проводит 40-й матч без забитых мячей в элитном дивизионе.
«Ворскла» зарабатывает 3-ю «баранку» кряду (мячи 1-7).
Бело-зеленые терпят 20-е поражение в УПЛ под руководством Юрия Максимова.
Полтавчане становятся первой командой, проведшей 300 безголевых матчей в чемпионатах Украины.
Сидней на 514-й минуте прерывает безголевую серию «Левого берега» на чужих полях. При этом его гол оказывается 300-м, пропущенным коллективами Юрия Максимова во всех турнирах (ЧУ - 258, КУ - 35, ЕК - 7).
«Оболонь» с 4-й попытки впервые берет верх над «Рухом».
Виталий Пономарев проводит 60-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины (+20=27-13, 77-56).
«Кривбасс» празднует 4-ю викторию кряду (мячи 9-2), а «Карпаты» терпят 3-е поражение подряд в гостях (мячи 1-7).
100-й матч в чемпионатах Украины проводит Александр Каплиенко (ЛНЗ), 1-й – Ярослав Караман («Полесье»).
20-й мяч в УПЛ забивает Павел Ориховский, 5-й – Петар Мичин.
В 3-й команде элиты открывает голевой счет Богдан Михайличенко («Полесье»), во 2-й – Константин Бычек («Оболонь»).
Павел Ориховский становится автором 40-го гола «джокеров» в этом сезоне.
5-й матч подряд не уходит с поля без забитых мячей Егор Твердохлеб.
4-й пенальти из 4-х реализовывает Хрвое Илич.
10-й сухой матч в УПЛ проводит Олег Кудрик, 5-й - Максим Механив.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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