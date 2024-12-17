Цифры и факты. Важнейшие события 17-го тура УПЛ

«Динамо» после 4-летнего перерыва 16-й раз в истории уходит на зимние каникулы во главе турнирной таблицы.

Киевляне берут верх над «Вересом» в общем 3-й раз подряд (мячи 6-1), а на своем поле – 5-й (мячи 12-0).

Бело-синие забивают красно-черным 11 игр кряду.

Динамовцы, одержавшие 5-ю подряд победу в родных стенах (мячи 14-4), празднуют 40-ю викторию под руководством Александра Шовковского (ЧУ - 35, КУ - 1, ЕК - 3).

Общая беспроигрышная серия киевлян достигает 19 матчей (+15=4), а домашняя – 20 (+17=3).

Владислав Ванат, забивший 40-й мяч за бело-синих (ЧУ - 36, КУ - 1, ЕК - 3), с 10 голами выходит в единоличные лидеры бомбардирской гонки.

Безвыигрышная серия «Вереса» во встречах с «Динамо» достигает 10 матчей (=1-9).

Ровенчане не забивают в гостях у киевлян 7 игр кряду (661 минуту).

«Полесье» третий раз подряд берет верх над «Шахтером», забив в общей сложности четыре мяча и не пропустив ни одного.

Автором победного гола зелено-желтых становится Богдан Михайличенко, проводивший 150-й матч в украинской карьере (ЧУ - 119, КУ - 7, ЕК - 16, СУ - 8).

ФК Полесье. Богдан Михайличенко

Житомиряне прерывают две «рекордные» безвыигрышные серии: общую - из 8 игр (=4-4) и домашнюю - из 4-х (=3-1). Последний раз подопечные Имада Ашура праздновали викторию 6 октября - 2:1 дома с «Ворсклой».

«Шахтер» 11-й раз в истории дважды уступает одному сопернику в ходе сезона.

Горняки завершают свою беспроигрышную серию из 11 матчей (+8=3), а также голевую – из 14. Последний раз оранжево-черные терпели фиаско 24 августа – 3:4 в гостях с «Александрией», а не забивали – 12 августа – 0:1 дома с… «Полесьем».

Дончане обходятся без голов во всех четырех встречах с житомирянами – 360 минут.

«Александрия» подписывает 50-ю мировую с гостями.

Черно-желто-зеленые продлевают домашнюю беспроигрышную серию до 13 матчей (+9=4), но завершают сухую в родных стенах - на 493-й минуте.

ЛНЗ прерывает две свои рекордные серии: 4-матчевую проигрышную и 5-матчевую безничейную на чужих полях (+1-4).

«Сиреневые» обновляют личный антирекорд, пропуская на выезде 15 игр подряд.

«Заря» берет верх над «Черноморцем» в общем 3-й раз подряд (мячи 4-1), а на своем поле – 4-й (мячи 9-2).

Безвыигрышная серия одесситов во встречах с луганчанами достигает 12 матчей (=3-9).

«Моряки» терпят в общем 6-е поражение кряду (мячи 4-14), а на чужих полях – 4-е (мячи 3-10).

Подопечные Александра Бабича продлевают безвыигрышную гостевую серию до 12 игр (=2-10).

«Заря» пропускает в родных стенах 10 матчей подряд, а «Черноморец» на выезде – 22, обновляя личный антирекорд.

«Колос» 3-й раз кряду побеждает в гостях у «Ингульца» (мячи 5-0).

Красно-желтые обходятся без голов во всех семи встречах с ковалевцами - 630 минут.

«Ингулец» проводит 40-й матч без забитых мячей в элитном дивизионе.

«Ворскла» зарабатывает 3-ю «баранку» кряду (мячи 1-7).

Бело-зеленые терпят 20-е поражение в УПЛ под руководством Юрия Максимова.

Полтавчане становятся первой командой, проведшей 300 безголевых матчей в чемпионатах Украины.

Сидней на 514-й минуте прерывает безголевую серию «Левого берега» на чужих полях. При этом его гол оказывается 300-м, пропущенным коллективами Юрия Максимова во всех турнирах (ЧУ - 258, КУ - 35, ЕК - 7).

«Оболонь» с 4-й попытки впервые берет верх над «Рухом».

Виталий Пономарев проводит 60-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины (+20=27-13, 77-56).

«Кривбасс» празднует 4-ю викторию кряду (мячи 9-2), а «Карпаты» терпят 3-е поражение подряд в гостях (мячи 1-7).

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Александр Каплиенко (ЛНЗ), 1-й – Ярослав Караман («Полесье»).

20-й мяч в УПЛ забивает Павел Ориховский, 5-й – Петар Мичин.

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Богдан Михайличенко («Полесье»), во 2-й – Константин Бычек («Оболонь»).

Павел Ориховский становится автором 40-го гола «джокеров» в этом сезоне.

5-й матч подряд не уходит с поля без забитых мячей Егор Твердохлеб.

ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб (в центре)

4-й пенальти из 4-х реализовывает Хрвое Илич.

10-й сухой матч в УПЛ проводит Олег Кудрик, 5-й - Максим Механив.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ