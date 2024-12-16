«Произошло что-то волшебное». Первая реакция Аморима на победу над Ман Сити

Рубен Аморим, главный тренер клуба «Манчестер Юнайтед», поделился впечатлениями после волевой победы над «Манчестер Сити» в 16-м туре АПЛ (2:1).

«Я думаю, мы заслужили это. Это был очень тяжелый матч, но мы верили до конца. Нам удалось забить, нам нужна была эта победа, это было важно для нас и для наших болельщиков. Мы были в игре 90 минут, и это очень хорошо. Мы говорим об игре с «Арсеналом», мы хорошо играли в первом тайме, но они не верили, что мы можем победить. Сегодня все было совсем по-другому. Я тоже верю. Затем мы собрали все воедино, и произошло что-то волшебное. Это был хороший день для нас.

Вы можете почувствовать, что мы были близки к голу. Мы улучшили нашу скорость, когда мы совершаем забеги, и у нас было несколько возможностей. Мы очень хорошо контролировали Холанда и других ребят в нападении «Сити». В конце, когда мы забили первый гол, вы можете почувствовать в команде эти эмоции, они хотели большего. Все чувствовали, что у нас еще есть минуты, и у нас есть импульс. Поздравляю парней.

Я думаю, для всех это всего лишь три очка. Нам предстоит многое сделать, но для наших болельщиков это было огромным событием. Болельщики отсюда, здесь все по-другому, и они чувствуют, что нашему клубу нужно побеждать в таких матчах. Вы видите, что они пели до 85-й минуты, возможно, наш разговор был бы совсем другим без двух голов. Они проделали очень хорошую работу. Я понимаю радость наших болельщиков, но это всего лишь три очка.

Конечно, это действительно важно, но эта игра закончена. Я помню, как неделю назад был шторм. Мы проигрывали 3-1 «Ноттингем Форесту» дома, и это чувство, я всегда буду хранить, это чувство в эти дни. Нам очень нужны были три очка, это очень нужно этой команде, и мы провели отличную игру. Но мы говорили, до «Арсенала», о четверке лучших, а затем проиграли «Ноттингем Форесту», и все было не так. Нам удалось выиграть еще две игры, и восприятие ситуации изменилось. Мы должны сосредоточиться на следующей игре и сделать свою работу», – высказался Аморим.