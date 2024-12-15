Отыграл 75 минут. Известна оценка Ярмолюка за поражение от Челси

15 декабря в 21:00 состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Брентфордом».

Игра прошла на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Челси». Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на поле в стартовом составе и провел 75 минут, после чего был заменен.

Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6.3 балла. А лучшим игроком стал нападающий аристократов Николас Джексон (7.8).