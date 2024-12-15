Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Отыграл 75 минут. Известна оценка Ярмолюка за поражение от Челси
Англия
15 декабря 2024, 23:37 | Обновлено 16 декабря 2024, 01:01
455
0

Отыграл 75 минут. Известна оценка Ярмолюка за поражение от Челси

Аристократы обыграли Брентфорд со счетом 2:1

15 декабря 2024, 23:37 | Обновлено 16 декабря 2024, 01:01
455
0
Отыграл 75 минут. Известна оценка Ярмолюка за поражение от Челси
Getty Imags/Global Images Ukraine

15 декабря в 21:00 состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Брентфордом».

Игра прошла на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Челси». Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на поле в стартовом составе и провел 75 минут, после чего был заменен.

Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6.3 балла. А лучшим игроком стал нападающий аристократов Николас Джексон (7.8).

По теме:
«Я не ожидал, что будет так тяжело, как сейчас». Гвардиола – о матче с МЮ
Ничего святого. Тоттенхэм на выезде за тайм отгрузил Саутгемптону 5 мячей
Сколько отыграл украинец? Челси одолел Брентфорд в лондонском дерби
Брентфорд Челси Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оценки WhoScored Николас Джексон
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
Футбол | 15 декабря 2024, 11:29 27
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ

Зинченко мог оказаться в академии киевского «Динамо»

«Настало время уйти из клуба». Реакция фанов Шахтера на игру против Полесья
Футбол | 15 декабря 2024, 21:21 13
«Настало время уйти из клуба». Реакция фанов Шахтера на игру против Полесья
«Настало время уйти из клуба». Реакция фанов Шахтера на игру против Полесья

Шахтер уступил Полесью со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 90-й минуте

Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Футбол | 15.12.2024, 20:08
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 15.12.2024, 08:58
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
Шанс для Реала и Атлетико. Барселона сенсационно проиграла Леганесу
Футбол | 16.12.2024, 00:07
Шанс для Реала и Атлетико. Барселона сенсационно проиграла Леганесу
Шанс для Реала и Атлетико. Барселона сенсационно проиграла Леганесу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
14.12.2024, 08:36 4
Футбол
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
15.12.2024, 19:55 643
Футбол
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
14.12.2024, 02:31
Бокс
Дулуб предупредил Григорчука по поводу работы в ЛНЗ
Дулуб предупредил Григорчука по поводу работы в ЛНЗ
14.12.2024, 14:07 1
Футбол
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
15.12.2024, 07:50 2
Бокс
У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
14.12.2024, 19:42 2
Футбол
Дерек Чисора рассказал, на кого бы поставил деньги в реванше Усик – Фьюри
Дерек Чисора рассказал, на кого бы поставил деньги в реванше Усик – Фьюри
14.12.2024, 01:50
Бокс
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
14.12.2024, 00:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем