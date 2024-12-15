Англия15 декабря 2024, 23:37 | Обновлено 16 декабря 2024, 01:01
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Отыграл 75 минут. Известна оценка Ярмолюка за поражение от Челси
Аристократы обыграли Брентфорд со счетом 2:1
15 декабря 2024, 23:37 | Обновлено 16 декабря 2024, 01:01
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15 декабря в 21:00 состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Брентфордом».
Игра прошла на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Челси». Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на поле в стартовом составе и провел 75 минут, после чего был заменен.
Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6.3 балла. А лучшим игроком стал нападающий аристократов Николас Джексон (7.8).
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