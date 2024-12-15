Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я не ожидал, что будет так тяжело, как сейчас». Гвардиола – о матче с МЮ
Англия
15 декабря 2024, 23:05 |
490
0

«Я не ожидал, что будет так тяжело, как сейчас». Гвардиола – о матче с МЮ

Наставник Манчестер Сити высказался о результатах его команды

15 декабря 2024, 23:05 |
490
0
«Я не ожидал, что будет так тяжело, как сейчас». Гвардиола – о матче с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

15 декабря состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» (1:2). Главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола прокомментировал поражение в манчестерском дерби:

«Когда вы выигрываете игры, атмосфера должна быть на высоте. Моя задача поддерживать эту атмосферу. Моя работа заключается не только в том, чтобы выигрывать игры и добывать трофеи.

Мне невероятно хорошо платят, чтобы решать такие ситуации. Возможно, раньше за год или полтора мы смогли бы проиграть восемь игр, а сейчас за месяц и 10 дней мы проиграли восемь игр из 11. Мы были лидером лиги и единственной непобедимой командой в Европе до этого.

Мы великий клуб, меня до сих пор не уволили из-за того, что мы сделали в прошлом. Иначе клубы не поддерживали бы своего тренера. Все менеджеры во всем мире работают больше чем я, больше думают и говорят.

Я знал, что это будет тяжелый сезон, даже когда мы побеждали, но я не ожидал, что все будет так трудно, как сейчас».

Ранее сообщалось, что Аморим повторил достижение сэра Алекса Фергюсона.

По теме:
Отыграл 75 минут. Известна оценка Ярмолюка за поражение от Челси
Ничего святого. Тоттенхэм на выезде за тайм отгрузил Саутгемптону 5 мячей
Сколько отыграл украинец? Челси одолел Брентфорд в лондонском дерби
Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Футбол | 15 декабря 2024, 20:08 24
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков

Вариант с возвращением на тренерский мостик Дарио Срны набирает актуальность

Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
Бокс | 15 декабря 2024, 00:45 2
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена

Александры выделил работу ног у Василия

Реал выступил с заявлением после безумного матча в Ла Лиге. Что известно?
Футбол | 15.12.2024, 08:51
Реал выступил с заявлением после безумного матча в Ла Лиге. Что известно?
Реал выступил с заявлением после безумного матча в Ла Лиге. Что известно?
ФОТО. Обиделся? Пушич не пожал руку Ашуру после матча Полесье – Шахтер
Футбол | 15.12.2024, 20:52
ФОТО. Обиделся? Пушич не пожал руку Ашуру после матча Полесье – Шахтер
ФОТО. Обиделся? Пушич не пожал руку Ашуру после матча Полесье – Шахтер
Комо – Рома – 2:0. Голы на последних минутах. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15.12.2024, 21:46
Комо – Рома – 2:0. Голы на последних минутах. Видео голов и обзор матча
Комо – Рома – 2:0. Голы на последних минутах. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
14.12.2024, 02:31
Бокс
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
14.12.2024, 00:10
Футбол
Определен лучший британский боксер в истории. Фьюри – 9-й. Кто лидер?
Определен лучший британский боксер в истории. Фьюри – 9-й. Кто лидер?
14.12.2024, 22:59 4
Бокс
Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен
Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен
14.12.2024, 12:50 1
Бокс
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
15.12.2024, 07:50 2
Бокс
У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
14.12.2024, 19:42 2
Футбол
В Реале запланировали кадровую чистку, уйдут пять игроков. Лунин в списке?
В Реале запланировали кадровую чистку, уйдут пять игроков. Лунин в списке?
14.12.2024, 23:17 3
Футбол
Предложение принято. Один из лучших легионеров покидает УПЛ
Предложение принято. Один из лучших легионеров покидает УПЛ
13.12.2024, 21:56 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем