«Я не ожидал, что будет так тяжело, как сейчас». Гвардиола – о матче с МЮ

15 декабря состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» (1:2). Главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола прокомментировал поражение в манчестерском дерби:

«Когда вы выигрываете игры, атмосфера должна быть на высоте. Моя задача поддерживать эту атмосферу. Моя работа заключается не только в том, чтобы выигрывать игры и добывать трофеи.

Мне невероятно хорошо платят, чтобы решать такие ситуации. Возможно, раньше за год или полтора мы смогли бы проиграть восемь игр, а сейчас за месяц и 10 дней мы проиграли восемь игр из 11. Мы были лидером лиги и единственной непобедимой командой в Европе до этого.

Мы великий клуб, меня до сих пор не уволили из-за того, что мы сделали в прошлом. Иначе клубы не поддерживали бы своего тренера. Все менеджеры во всем мире работают больше чем я, больше думают и говорят.

Я знал, что это будет тяжелый сезон, даже когда мы побеждали, но я не ожидал, что все будет так трудно, как сейчас».

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