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  4. «Что нам делать?» Президент Карпат удивил заявлением после успехов в УПЛ
Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 17:52 |
1044
0

«Что нам делать?» Президент Карпат удивил заявлением после успехов в УПЛ

Президент «Карпат» заявил, что «львам» пока рано думать о еврокубках

15 декабря 2024, 17:52 |
1044
0
«Что нам делать?» Президент Карпат удивил заявлением после успехов в УПЛ
ФК Карпаты

Бывший форвард львовских «Карпат» Максим Фещук рассказал об откровенном разговоре с президентом «львов» Владимиром Матковским. Функционер заверил Фещука, что «зелено-белые» пока не готовы к еврокубковым баталиям.

«Несколько дней назад я напрямую пересекся с президентом Карпат. Случайно. Спросил еврокубки, а он мне ответил: «А что нам там сейчас делать? Еще рановато».

Таков был мне ответ. Это было случайно. Но это игра слов, я думаю. Каждый желает быть в еврокубках. Но ответ был такой» – сказал Фещук в эфире УПЛ ТВ.

После 17 туров Карпаты имеют в наработке 24 зачетных пункта и занимают шестую строчку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.

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Максим Фещук Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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