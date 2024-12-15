«Что нам делать?» Президент Карпат удивил заявлением после успехов в УПЛ

Бывший форвард львовских «Карпат» Максим Фещук рассказал об откровенном разговоре с президентом «львов» Владимиром Матковским. Функционер заверил Фещука, что «зелено-белые» пока не готовы к еврокубковым баталиям.

«Несколько дней назад я напрямую пересекся с президентом Карпат. Случайно. Спросил еврокубки, а он мне ответил: «А что нам там сейчас делать? Еще рановато».

Таков был мне ответ. Это было случайно. Но это игра слов, я думаю. Каждый желает быть в еврокубках. Но ответ был такой» – сказал Фещук в эфире УПЛ ТВ.

После 17 туров Карпаты имеют в наработке 24 зачетных пункта и занимают шестую строчку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.