Украина. Премьер лига15 декабря 2024, 17:07 | Обновлено 15 декабря 2024, 17:12
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ВИДЕО. Оболонь удвоила преимущество над Рухом
Пивовары приближаются к сенсации
15 декабря 2024, 17:07 | Обновлено 15 декабря 2024, 17:12
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15 декабря львовский «Рух» принимает на своем поле киевскую «Оболонь» в матче 17-го тура УПЛ.
На 65-й минуте гости удвоили счет в матче.
Даниил Карась навесил с углового, а Ростислав Тарануха ее замкнул.
Счет – 0:2.
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