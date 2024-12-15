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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 17:07 | Обновлено 15 декабря 2024, 17:12
89
0

ВИДЕО. Оболонь удвоила преимущество над Рухом

Пивовары приближаются к сенсации

15 декабря 2024, 17:07 | Обновлено 15 декабря 2024, 17:12
89
0
ВИДЕО. Оболонь удвоила преимущество над Рухом
УПЛ

15 декабря львовский «Рух» принимает на своем поле киевскую «Оболонь» в матче 17-го тура УПЛ.

На 65-й минуте гости удвоили счет в матче.

Даниил Карась навесил с углового, а Ростислав Тарануха ее замкнул.

Счет – 0:2.

ВІДЕО. Оболонь забивает второй гол в ворота Руха

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Рух - Оболонь Ростислав Тарануха
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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