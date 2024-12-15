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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 16:54 | Обновлено 15 декабря 2024, 16:59
655
0

Полесье – Шахтер. Стали известны стартовые составы

Матч 17-го тура УПЛ начнется в 18:00

15 декабря 2024, 16:54 | Обновлено 15 декабря 2024, 16:59
655
0
Полесье – Шахтер. Стали известны стартовые составы
УПЛ

В воскресенье, 15 декабря, в 18:00 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги.

Житомирское «Полесье» будет принимать донецкий «Шахтер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами.

Стали известны стартовые составы на матч Полесье – Шахтер

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Шахтер стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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