Украина. Премьер лига15 декабря 2024, 16:54 | Обновлено 15 декабря 2024, 16:59
655
0
Полесье – Шахтер. Стали известны стартовые составы
Матч 17-го тура УПЛ начнется в 18:00
15 декабря 2024, 16:54 | Обновлено 15 декабря 2024, 16:59
655
0
В воскресенье, 15 декабря, в 18:00 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги.
Житомирское «Полесье» будет принимать донецкий «Шахтер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами.
Стали известны стартовые составы на матч Полесье – Шахтер
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 декабря 2024, 17:16 0
Муххарем Яшари дал надежду фанатам черкасского ЛНЗ
Бокс | 15 декабря 2024, 00:45 1
Александры выделил работу ног у Василия
Бокс | 15.12.2024, 07:50
Футбол | 14.12.2024, 19:42
Футбол | 15.12.2024, 12:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.12.2024, 21:18 24
14.12.2024, 00:16
14.12.2024, 00:10
14.12.2024, 22:37 2
13.12.2024, 20:31 6
Бокс
14.12.2024, 08:36 4
Бокс