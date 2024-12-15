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Англия
15 декабря 2024, 16:10 | Обновлено 15 декабря 2024, 16:18
963
0

«Я знаю причины наших поражений». Гвардиола – о результатах Манчестер Сити

Наставник горожан высказался о поражениях его команды

15 декабря 2024, 16:10 | Обновлено 15 декабря 2024, 16:18
963
0
«Я знаю причины наших поражений». Гвардиола – о результатах Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о результатах «горожан» в последних матчах:

«Я знаю почему когда мы выигрывали, также я знаю причины наших поражений. Другие этого не могут знать. Я вижу как происходит все процессы в клубе. То, как мы играем - недостаточно, мы теряем мелкие детали, игроки это замечают.

Даже когда мы не имели высочайшего уровня стабильности, неважно, мы всегда находили способ победить, теперь у нас его нет ни в хорошие, ни в плохие моменты.

Мы не давали Ювентусу играть агрессивно на выезде в Лиге чемпионов. Это было достаточно хорошо, но недостаточно.

Мы плохо защищались, а в атаке создавали моменты, но мало били. Игроки это знают, и, конечно, мы должны совершенствоваться. Я лучше знаю наших футболистов и знаю, кто на что способен».

11 декабря в матче 6-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» со счетом 2:0 победил «Манчестер Сити».

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Іван Распутін Источник: ФК Манчестер Сити
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