Украина. Премьер лига15 декабря 2024, 15:59 |
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ВИДЕО. Оболонь забивает быстрый гол в ворота Руха
Подопечные Сергея Шищенко удачно начали игру
15 декабря 2024, 15:59 |
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15 декабря львовский «Рух» принимает на своем поле киевскую «Оболонь» в матче 17-го тура УПЛ.
Уже на 9-й минуте гости открыли счет в матче.
Владислав Приймак отметился точной передачей на Константина Бичека, который вышел один на один с Дмитрием Ледвием.
Форвард «Оболони» не промахнулся - 0:1.
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