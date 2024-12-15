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  4. ВИДЕО. Оболонь забивает быстрый гол в ворота Руха
Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 15:59 |
447
1

ВИДЕО. Оболонь забивает быстрый гол в ворота Руха

Подопечные Сергея Шищенко удачно начали игру

15 декабря 2024, 15:59 |
447
1
ВИДЕО. Оболонь забивает быстрый гол в ворота Руха
ФК Оболонь

15 декабря львовский «Рух» принимает на своем поле киевскую «Оболонь» в матче 17-го тура УПЛ.

Уже на 9-й минуте гости открыли счет в матче.

Владислав Приймак отметился точной передачей на Константина Бичека, который вышел один на один с Дмитрием Ледвием.

Форвард «Оболони» не промахнулся - 0:1.

ВІДЕО. Оболонь забивает быстрый гол в ворота Руха

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Рух - Оболонь Константин Бычек Дмитрий Ледвий
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 1
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vbrjkf
Та пішли ви з своїм телеграм... Невже не можна викласти в доступному форматі!?
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