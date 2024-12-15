ВИДЕО. Оболонь забивает быстрый гол в ворота Руха

15 декабря львовский «Рух» принимает на своем поле киевскую «Оболонь» в матче 17-го тура УПЛ.

Уже на 9-й минуте гости открыли счет в матче.

Владислав Приймак отметился точной передачей на Константина Бичека, который вышел один на один с Дмитрием Ледвием.

Форвард «Оболони» не промахнулся - 0:1.

ВІДЕО. Оболонь забивает быстрый гол в ворота Руха