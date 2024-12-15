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Англия
15 декабря 2024, 13:19 | Обновлено 15 декабря 2024, 13:23
2004
1

«Они давили». рф пыталась перехватить звезду сборной Украины

Александр Зинченко мог выступать за другую сборную

15 декабря 2024, 13:19 | Обновлено 15 декабря 2024, 13:23
2004
1
«Они давили». рф пыталась перехватить звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский тренер Сергей Борецкий, тренировавший Александра Зинченко в юношеские годы, рассказал, что рф пыталась убедить Зинченко принять российское гражданство, когда тот выступал за Уфу.

«Саша уехал в Россию, но уже как получилось. По тем временам это еще как-то могло восприниматься. В профессиональном плане для Зинченко, как оказалось, уход из Шахтера стал лучшим вариантом.

Мы общались с ним по этому вопросу еще тогда. У него даже мыслей не было, чтобы играть за Россию. Зинченко мне говорил, что был готов уйти из Уфы в аренду, потому что на него давили, ставили условия, чтобы он получил российское гражданство. Саша четко говорил, что у него родина одна – Украина»

Сегодня Александр выступает за национальную сборную Украины, а на клубном уровне – представляет лондонский «Арсенал». За свою карьеру Зинченко успел поиграть за Шахтер, Уфу, ПСВ, Манчестер Сити и Арсенал.

Ранее сообщалось, что Зинченко забраковали в академии киевского «Динамо».

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Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Украины по футболу Арсенал Лондон
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Sp-0007043
Навіщо чіпляти зірку гравцеві який ніде не зміг закріпитись в основі хоча йому давали шанси роками. Це письменник який написав книгу. Щей написав про секрети Артети чим його роздратував. Там вже майже всім  збірникам почіпляли зірок а вони як грали так і грають посередньо.
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