«Они давили». рф пыталась перехватить звезду сборной Украины

Украинский тренер Сергей Борецкий, тренировавший Александра Зинченко в юношеские годы, рассказал, что рф пыталась убедить Зинченко принять российское гражданство, когда тот выступал за Уфу.

«Саша уехал в Россию, но уже как получилось. По тем временам это еще как-то могло восприниматься. В профессиональном плане для Зинченко, как оказалось, уход из Шахтера стал лучшим вариантом.

Мы общались с ним по этому вопросу еще тогда. У него даже мыслей не было, чтобы играть за Россию. Зинченко мне говорил, что был готов уйти из Уфы в аренду, потому что на него давили, ставили условия, чтобы он получил российское гражданство. Саша четко говорил, что у него родина одна – Украина»

Сегодня Александр выступает за национальную сборную Украины, а на клубном уровне – представляет лондонский «Арсенал». За свою карьеру Зинченко успел поиграть за Шахтер, Уфу, ПСВ, Манчестер Сити и Арсенал.

Ранее сообщалось, что Зинченко забраковали в академии киевского «Динамо».