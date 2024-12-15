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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 13:10 | Обновлено 15 декабря 2024, 13:17
244
0

ВИДЕО. Колос быстро открыл счет в матче с Ингульцем

На 5-й минуте голом отличился Джованни Боливар

15 декабря 2024, 13:10 | Обновлено 15 декабря 2024, 13:17
244
0
ВИДЕО. Колос быстро открыл счет в матче с Ингульцем
ФК Колос. Джованни Боливар

В воскресенье, 15 декабря, в 13:00 начался матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Ингулец» и «Колос».

Команды встретились на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Номинальным гостям, но фактическим хозяевам удалось открыть счет встречи уже на 5-й минуте поединка, когда голом отметился венесуэльский нападающий Джованни Боливар.

ВИДЕО. Колос быстро открыл счет в матче с Ингульцом

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Колос Ковалевка Ингулец - Колос видео голов и обзор Джованни Боливар
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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