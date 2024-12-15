В Украине может пропасть еще один футбольный клуб. Тренер ответил на слухи
В «Диназе» объяснили ситуацию с невыездом в Запорожье
Ассистент главного тренера «Диназа» Александр Головко рассказал о дальнейших перспективах команды в Первой лиге. Специалист прокомментировал слухи о возможной ликвидации клуба.
«Клуб существует. Он будет до конца чемпионата. Другое – кто останется, кто будет владельцем и какие будут перспективы. Мне тяжело говорить. Тренер должен заниматься тренировкой, а руководители – управлять.
Да, были форс-мажоры, что мы не поехали. Были вопросы, понимаете, в какое время живем. В тот момент по Запорожью и по дороге… Не буду говорить, что есть некоторые проблемы. Не то, что мы решили... Так случилось, что мы не смогли уехать», – сказал Головко.
«Диназ» не поехал на игру Первой лиги против «Металлурга» в рамках 18-го тура группы Б. Тогда «Диназ» официально обратился в ПФЛ с заявлением, что клуб не сможет прибыть на игру в Запорожье.
Ранее сообщалось, что недавно игравший в УПЛ Минай может прекратить свое существование.
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