В Украине может пропасть еще один футбольный клуб. Тренер ответил на слухи

Ассистент главного тренера «Диназа» Александр Головко рассказал о дальнейших перспективах команды в Первой лиге. Специалист прокомментировал слухи о возможной ликвидации клуба.

«Клуб существует. Он будет до конца чемпионата. Другое – кто останется, кто будет владельцем и какие будут перспективы. Мне тяжело говорить. Тренер должен заниматься тренировкой, а руководители – управлять.

Да, были форс-мажоры, что мы не поехали. Были вопросы, понимаете, в какое время живем. В тот момент по Запорожью и по дороге… Не буду говорить, что есть некоторые проблемы. Не то, что мы решили... Так случилось, что мы не смогли уехать», – сказал Головко.

«Диназ» не поехал на игру Первой лиги против «Металлурга» в рамках 18-го тура группы Б. Тогда «Диназ» официально обратился в ПФЛ с заявлением, что клуб не сможет прибыть на игру в Запорожье.

Ранее сообщалось, что недавно игравший в УПЛ Минай может прекратить свое существование.