Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Украине может пропасть еще один футбольный клуб. Тренер ответил на слухи
Украина. Первая лига
15 декабря 2024, 12:32 | Обновлено 15 декабря 2024, 12:40
574
2

В Украине может пропасть еще один футбольный клуб. Тренер ответил на слухи

В «Диназе» объяснили ситуацию с невыездом в Запорожье

15 декабря 2024, 12:32 | Обновлено 15 декабря 2024, 12:40
574
2
В Украине может пропасть еще один футбольный клуб. Тренер ответил на слухи
ФК Диназ

Ассистент главного тренера «Диназа» Александр Головко рассказал о дальнейших перспективах команды в Первой лиге. Специалист прокомментировал слухи о возможной ликвидации клуба.

«Клуб существует. Он будет до конца чемпионата. Другое – кто останется, кто будет владельцем и какие будут перспективы. Мне тяжело говорить. Тренер должен заниматься тренировкой, а руководители – управлять.

Да, были форс-мажоры, что мы не поехали. Были вопросы, понимаете, в какое время живем. В тот момент по Запорожью и по дороге… Не буду говорить, что есть некоторые проблемы. Не то, что мы решили... Так случилось, что мы не смогли уехать», – сказал Головко.

«Диназ» не поехал на игру Первой лиги против «Металлурга» в рамках 18-го тура группы Б. Тогда «Диназ» официально обратился в ПФЛ с заявлением, что клуб не сможет прибыть на игру в Запорожье.

Ранее сообщалось, что недавно игравший в УПЛ Минай может прекратить свое существование.

По теме:
Ингулец – Колос. Стали известны стартовые составы
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
Известен первый соперник Шахтера на сборах. Это аутсайдер экзотичной лиги
Диназ Вышгород Александр Головко Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: FanDay
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен
Бокс | 14 декабря 2024, 12:50 1
Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен
Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен

Деннис Макканн провалил обязательное тестирование накануне чемпионского поединка

УАФ поздравила с днем ​​рождения звезду сборной Украины
Футбол | 15 декабря 2024, 11:34 0
УАФ поздравила с днем ​​рождения звезду сборной Украины
УАФ поздравила с днем ​​рождения звезду сборной Украины

Александру Зинченко исполнилось 28 лет

Артета очень недоволен Зинченко. Дело не в игре Александра
Футбол | 14.12.2024, 12:16
Артета очень недоволен Зинченко. Дело не в игре Александра
Артета очень недоволен Зинченко. Дело не в игре Александра
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 15.12.2024, 07:15
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
Футбол | 14.12.2024, 19:42
У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Награлися пля Металіст,Дніпро ...
Ответить
0
Khafre
Нічого страшного
Жителям Києва та Київської області цікавить лише один клуб, який йде на останньому 36-му місці в другосортному європейському турнірі.
Всі інші для підтанцьовки та для галочки 
Тому невелика втрата
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Предложение принято. Один из лучших легионеров покидает УПЛ
Предложение принято. Один из лучших легионеров покидает УПЛ
13.12.2024, 21:56 3
Футбол
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
14.12.2024, 00:16
Бокс
«Нелепость». Экс-арбитр ФИФА – о пенальти в ворота Динамо в Лиге Европы
«Нелепость». Экс-арбитр ФИФА – о пенальти в ворота Динамо в Лиге Европы
13.12.2024, 13:55 10
Футбол
«Имеем то, что имеем». Ребров оценил жеребьевку отбора в ЧМ-2026
«Имеем то, что имеем». Ребров оценил жеребьевку отбора в ЧМ-2026
13.12.2024, 15:25 10
Футбол
Дерек Чисора рассказал, на кого бы поставил деньги в реванше Усик – Фьюри
Дерек Чисора рассказал, на кого бы поставил деньги в реванше Усик – Фьюри
14.12.2024, 01:50
Бокс
Усик назвал боксера, который лучше него, братьев Кличко и Ломаченко
Усик назвал боксера, который лучше него, братьев Кличко и Ломаченко
13.12.2024, 08:30
Бокс
Джошуа без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Джошуа без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
14.12.2024, 00:44
Бокс
ФОТО. Шахед упал на территории УАФ. Известны подробности инцидента
ФОТО. Шахед упал на территории УАФ. Известны подробности инцидента
13.12.2024, 12:41 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем