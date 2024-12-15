«Ничего вечного не существует». Гвардиола намекнул на уход из Манчестер Сит

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола не исключает возможности ухода с поста главного тренера «горожан». Специалист заявил, что верит в улучшение результатов, но если этого не произойдет – готов уйти.

«Меня могут уволить, это может произойти. Но уйти сейчас, в такой ситуации? Без шансов.

Что мы сделали с командой за эти годы? Удовольствие от того, что мы сделали есть. Это сделано. Как мы играли, какие цифры демонстрировали, все это останется навсегда. Но сейчас, в этой ситуации, я не мог уйти.

Есть много вещей, которые мы должны сделать. Выйти на трансферный рынок в нужный момент, возможно, зимой, а возможно, в другое время, чтобы сделать команду больше, чтобы игроки конкурировали друг с другом, становились лучше.

Ничего вечного не существует. Надо быть честным. Если я буду проигрывать все больше, то в конце концов я скажу: «Ребята, вы должны найти кого-нибудь другого, чтобы исправить это.

Но я этого не ощущаю. Я не знаю, в другом ли большом клубе, сыграв 10 игр и проиграв семь, была бы такая же уверенность, как у меня. Клуб знает, что мы сделали в прошлом, и что эта ситуация является исключительной по многим причинам», – сказал Гвардиола.

В ноябре «Манчестер Сити» сообщил, что подписал соглашение с испанским специалистом на срок до 2026 года с возможностью продления еще на 1 год.

Ранее Жузеп Гвардиола заявил, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем из-за неудачных результатов «Манчестер Сити».