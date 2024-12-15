Украина. Премьер лига15 декабря 2024, 11:51 |
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Ингулец – Колос. Стали известны стартовые составы
Матч 17-го тура УПЛ начнется в 13:00
15 декабря 2024, 11:51 |
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В воскресенье, 15 декабря, в 13:00 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Ингулец» будет принимать ковалевский «Колос».
Главные тренеры определились со стартовыми составами.
Стали известны стартовые составы на матч Ингулец – Колос
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