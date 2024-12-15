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  4. Ингулец – Колос. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 11:51 |
150
0

Ингулец – Колос. Стали известны стартовые составы

Матч 17-го тура УПЛ начнется в 13:00

15 декабря 2024, 11:51 |
150
0
Ингулец – Колос. Стали известны стартовые составы
УПЛ

В воскресенье, 15 декабря, в 13:00 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Ингулец» будет принимать ковалевский «Колос».

Главные тренеры определились со стартовыми составами.

Стали известны стартовые составы на матч Ингулец – Колос

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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