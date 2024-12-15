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Лига наций
15 декабря 2024, 11:34 |
848
0

УАФ поздравила с днем ​​рождения звезду сборной Украины

Александру Зинченко исполнилось 28 лет

15 декабря 2024, 11:34 |
848
0
УАФ поздравила с днем ​​рождения звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 декабря 2024 года, свой день рождения празднует защитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Украины Александр Зинченко.

Звездному украинскому футболисту исполнилось 28 лет.

С праздником игрока в социальных сетях поздравила Украинская ассоциация футбола:

«Александру Зинченко – 28! Поздравляем полузащитника сборной Украины с Днем рождения!»

В этом сезоне Александр Зинченко из-за постоянных травм принял участие лишь в 9 матчах «Арсенала», не отметившись результативными действиями.

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день рождения Александр Зинченко сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола
Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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