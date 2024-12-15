Лига наций15 декабря 2024, 11:34 |
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УАФ поздравила с днем рождения звезду сборной Украины
Александру Зинченко исполнилось 28 лет
15 декабря 2024, 11:34 |
848
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В воскресенье, 15 декабря 2024 года, свой день рождения празднует защитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Украины Александр Зинченко.
Звездному украинскому футболисту исполнилось 28 лет.
С праздником игрока в социальных сетях поздравила Украинская ассоциация футбола:
«Александру Зинченко – 28! Поздравляем полузащитника сборной Украины с Днем рождения!»
В этом сезоне Александр Зинченко из-за постоянных травм принял участие лишь в 9 матчах «Арсенала», не отметившись результативными действиями.
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