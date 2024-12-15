УАФ поздравила с днем ​​рождения звезду сборной Украины

В воскресенье, 15 декабря 2024 года, свой день рождения празднует защитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Украины Александр Зинченко.

Звездному украинскому футболисту исполнилось 28 лет.

С праздником игрока в социальных сетях поздравила Украинская ассоциация футбола:

«Александру Зинченко – 28! Поздравляем полузащитника сборной Украины с Днем рождения!»

В этом сезоне Александр Зинченко из-за постоянных травм принял участие лишь в 9 матчах «Арсенала», не отметившись результативными действиями.