Звезда Реала пропустит следующий матч Ла Лиги по нелепости

Лидер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пропустит матч 18-го тура испанской Ла Лиги, где «сливочные» встретятся с «Севильей».

Бразилец получил желтую карточку за разговоры с арбитром в матче 17-го тура против Райо Вальекано (3:3). В следующем матче он будет дисквалифицирован из-за перебора карточек.

Матч «Реал» – «Севилья» запланирован на воскресенье, 22 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17.15 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Реал выступил с заявлением после безумного матча в Ла Лиге.