Испания15 декабря 2024, 10:59 | Обновлено 15 декабря 2024, 11:00
439
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Звезда Реала пропустит следующий матч Ла Лиги по нелепости
Винисиус Жуниор получил желтую карточку за разговоры с арбитром
15 декабря 2024, 10:59 | Обновлено 15 декабря 2024, 11:00
439
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Лидер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пропустит матч 18-го тура испанской Ла Лиги, где «сливочные» встретятся с «Севильей».
Бразилец получил желтую карточку за разговоры с арбитром в матче 17-го тура против Райо Вальекано (3:3). В следующем матче он будет дисквалифицирован из-за перебора карточек.
Матч «Реал» – «Севилья» запланирован на воскресенье, 22 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17.15 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Реал выступил с заявлением после безумного матча в Ла Лиге.
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Росісди вкінець знахабніли. Пеналі на ставлять, коли ну дуже треба, карточками розмахують. Ні, щоби послухати грамотну людину, до того ж трендового чорного кольору.
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