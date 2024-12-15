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Испания
15 декабря 2024, 10:59 | Обновлено 15 декабря 2024, 11:00
439
1

Звезда Реала пропустит следующий матч Ла Лиги по нелепости

Винисиус Жуниор получил желтую карточку за разговоры с арбитром

15 декабря 2024, 10:59 | Обновлено 15 декабря 2024, 11:00
439
1
Звезда Реала пропустит следующий матч Ла Лиги по нелепости
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Лидер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пропустит матч 18-го тура испанской Ла Лиги, где «сливочные» встретятся с «Севильей».

Бразилец получил желтую карточку за разговоры с арбитром в матче 17-го тура против Райо Вальекано (3:3). В следующем матче он будет дисквалифицирован из-за перебора карточек.

Матч «Реал» – «Севилья» запланирован на воскресенье, 22 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17.15 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Реал выступил с заявлением после безумного матча в Ла Лиге.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид дисквалификация Севилья Реал - Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Falko
Росісди вкінець знахабніли. Пеналі на ставлять, коли ну дуже треба, карточками розмахують. Ні, щоби послухати грамотну людину, до того ж трендового чорного кольору.
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