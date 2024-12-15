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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 11:13 | Обновлено 15 декабря 2024, 12:32
990
7

Известен первый соперник Шахтера на сборах. Это аутсайдер экзотичной лиги

Горняки проведут товарищеский матч против «Хам-Кама»

15 декабря 2024, 11:13 | Обновлено 15 декабря 2024, 12:32
990
7
Известен первый соперник Шахтера на сборах. Это аутсайдер экзотичной лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» на зимних сборах в 2025 году сыграет товарищеский матч против норвежского «Хам-Кама». Об этом сообщает официальный сайт скандинавского клуба.

Отмечается, что спарринг состоится 8 февраля 2025 года. В это время «Хам-Кам» будет находиться в Турции, так что игра состоится именно в этой стране.

В 2024 году «Хам-Кам» занял 12-е место в чемпионате Норвегии, набрав 33 очка в 30 матчах. Команда только по дополнительным показателям гарантировала себе сохранение прописки в высшем дивизионе, ведь «Хаугесунн», который финишировал в зоне переходных матчей, имеет такое же количество зачетных баллов.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» близок к подписанию полузащитника «Александрии» Ивана Калюжного.

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Дмитро Вербинський Источник
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Комментарии 7
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Letifer
Серйозно? Екзотична ліга? Авторе, не треба писати статті в такому стані
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+6
AK.228
Экзотичный… смешно
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+2
Khafre
З таким суперником в Шахтьора є шанси невідсосьєдадили, як це зробило Дінамо в четверг
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0
Тим Сергей
хамам какой-то )
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0
mini.f
Скорее нашу ПЛ надо называть экзотичной, у нас есть все - половина глухих команд, сплошные договорняки, судейский беспредел, игра на тотализаторе игроков, тренеров, арбитров и все это крышует УАФ.... Не ту страну назвали Гондурасом.... Журналист явно не в теме, который писал эту статью...
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0
Любитель футболу⚽
"Хам-Кам"?))) Може ще є клуб "Мік-Хіт"?)))))
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-1
Saar
Норм. Рівень майже однаковий.
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-2
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