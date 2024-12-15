Известен первый соперник Шахтера на сборах. Это аутсайдер экзотичной лиги

Донецкий «Шахтер» на зимних сборах в 2025 году сыграет товарищеский матч против норвежского «Хам-Кама». Об этом сообщает официальный сайт скандинавского клуба.

Отмечается, что спарринг состоится 8 февраля 2025 года. В это время «Хам-Кам» будет находиться в Турции, так что игра состоится именно в этой стране.

В 2024 году «Хам-Кам» занял 12-е место в чемпионате Норвегии, набрав 33 очка в 30 матчах. Команда только по дополнительным показателям гарантировала себе сохранение прописки в высшем дивизионе, ведь «Хаугесунн», который финишировал в зоне переходных матчей, имеет такое же количество зачетных баллов.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» близок к подписанию полузащитника «Александрии» Ивана Калюжного.