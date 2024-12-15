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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 10:41 | Обновлено 15 декабря 2024, 10:43
117
0

Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Да какие награды. К этому спокойно нужно относиться»

Лидер «Кривбасса» подвел итоги матча против «Карпат» в 17 туре УПЛ

15 декабря 2024, 10:41 | Обновлено 15 декабря 2024, 10:43
117
0
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Да какие награды. К этому спокойно нужно относиться»
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб поделился эмоциями от матча 17-го тура Украинской Премьер-лиги против львовских «Карпат» (2:0), в котором вновь отличился голом.

Вы уже почувствовали, что вы вошли в историю «Кривбасса»?

– Что, не почувствовал. Наверное, все как всегда: очень доволен, что смог еще раз отличиться. Для меня это действительно важно забивать в каждом матче, поэтому я доволен.

Это ваш пятый поединок, в котором вы забиваете, вот вошли в историю «Кривбасса». Тренерский штаб, игроки, может быть, вас поздравляли?

– Да, я немного с болельщиками там задержался, поэтому я зашел в раздевалку, а там уже все своими делами занимались, поэтому пока не поздравили. Может, еще поздравят.

Награду на полке есть еще где складывать?

– Да какие награды. К этому спокойно нужно относиться, что я забиваю, но самое главное, что мы победили. Это более важно. Я, наверное, не очень доволен тем, что чемпионат заканчивается. Хотелось бы больше продлить эту серию. Я надеюсь, что смогу ее продлить уже весной, поэтому буду стараться и на собрании отрабатывать. Надеюсь, что все будет получаться.

Еще год назад могли подумать, что после первого круга уже в этом сезоне вы будете одним из лучших бомбардиров чемпионата?

– Я месяц назад не мог об этом подумать, а что уже через год. Очень доволен, даже не верится самому, очень приятно. Я просто работаю на тренировках, поэтому давления не чувствую, – сказал Твердохлеб.

Ранее итоги игры против львовских «Карпат» подвел главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб.

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Егор Твердохлеб Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс - Карпаты
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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