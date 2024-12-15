Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Да какие награды. К этому спокойно нужно относиться»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб поделился эмоциями от матча 17-го тура Украинской Премьер-лиги против львовских «Карпат» (2:0), в котором вновь отличился голом.

– Вы уже почувствовали, что вы вошли в историю «Кривбасса»?

– Что, не почувствовал. Наверное, все как всегда: очень доволен, что смог еще раз отличиться. Для меня это действительно важно забивать в каждом матче, поэтому я доволен.

– Это ваш пятый поединок, в котором вы забиваете, вот вошли в историю «Кривбасса». Тренерский штаб, игроки, может быть, вас поздравляли?

– Да, я немного с болельщиками там задержался, поэтому я зашел в раздевалку, а там уже все своими делами занимались, поэтому пока не поздравили. Может, еще поздравят.

– Награду на полке есть еще где складывать?

– Да какие награды. К этому спокойно нужно относиться, что я забиваю, но самое главное, что мы победили. Это более важно. Я, наверное, не очень доволен тем, что чемпионат заканчивается. Хотелось бы больше продлить эту серию. Я надеюсь, что смогу ее продлить уже весной, поэтому буду стараться и на собрании отрабатывать. Надеюсь, что все будет получаться.

– Еще год назад могли подумать, что после первого круга уже в этом сезоне вы будете одним из лучших бомбардиров чемпионата?

– Я месяц назад не мог об этом подумать, а что уже через год. Очень доволен, даже не верится самому, очень приятно. Я просто работаю на тренировках, поэтому давления не чувствую, – сказал Твердохлеб.

Ранее итоги игры против львовских «Карпат» подвел главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб.