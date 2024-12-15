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  4. Игорь КРАСНОПИР: «В начале сезона следил за результатами Оболони»
Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 13:35 |
97
0

Игорь КРАСНОПИР: «В начале сезона следил за результатами Оболони»

Нападающий «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Оболонью»

15 декабря 2024, 13:35 |
97
0
Игорь КРАСНОПИР: «В начале сезона следил за результатами Оболони»
ФК Рух. Игорь Краснопир

Нападающий львовского «Руха» Игорь Краснопир поделился ожиданиями от матча 17-го тура УПЛ против киевской «Оболони»:

«Рады, что одержали победу в сложном предыдущем матче против «Полесья». Даже имея количественное преимущество нам было трудно, но главное, что команда получила нужный для себя результат.

Я долго не забивал голы, поэтому рад, что смог отличиться в предыдущей игре. Для нападающего это очень важно, и когда ты не забиваешь какой-то период, то начинаешь терять уверенность в себе. Надеюсь, что смогу забить и в следующем поединке, и в других матчах в 2025 году и продолжу помогать команде добывать очки.

В начале сезона следил за результатами «Оболони». Киевляне уже сменили главного тренера, поэтому у ребят теперь новые требования, изменилась игровая структура. Это боевая команда и трудно с ними играть, ведь они будут настроены забрать у нас очки. И «Рух» попытается сделать все от себя зависящее, чтобы одержать победу в последней игре в этом году».

Матч «Рух» – «Оболонь» состоится 15 декабря в 15:30 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Рух - Оболонь Игорь Краснопир
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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