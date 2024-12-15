СТУПАР: «К арбитру матча Кривбасс – Карпаты не должно быть претензий»

После поединка 17 тура в Кривом Роге рулевой «Карпат» сетовал на то, что в ворота хозяев не был назначен пенальти в компенсированное время.

Бывший арбитр ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия рефери в матче «Кривбасс» – «Карпаты», который завершился победой подопечных Юрия Вернидуба – 2:0:

«На мой взгляд, арбитр Панчишин хорошо справился со своими обязанностями, хотя соперники не жалели себя в единоборствах, где действовали довольно жестко.

На 28-й минуте в ворота гостей справедливо был назначен 11-метровый удар, потому что кипер львовян Кемкин опоздал с выходом из ворот и сфолил на легионере «Кривбасса» Сосе, который уже пробросил себе мяч на ход.

Что касается эпизода с падением в штрафной площади игрока «Карпат» Рябова в компенсированное время, то вратарь хозяев Маханьков действовал в пределах дозволенного. Там скорее львовянин «рисовал» нарушение».

Ранее главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко высказался об игре против криворожан.