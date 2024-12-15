Украина. Премьер лига15 декабря 2024, 09:03 | Обновлено 15 декабря 2024, 09:15
242
0
Бартулович озвучил планы на будущее. Продолжит возглавлять Зорю?
Специалист пока не знает, где будет работать во второй части сезона
15 декабря 2024, 09:03 | Обновлено 15 декабря 2024, 09:15
242
0
Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович откровенно ответил по поводу своего будущего на тренерском мостике луганской команды. Специалист признался, что пока не знает, останется ли в клубе.
– Продолжите ли вы работать с командой дальше?
– Будет разговор с президентом клуба, и все с ним будем обсуждать.
В нынешнем сезоне «Заря» занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 22 турнирных пункта после 16 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что Бартулович выгонит из Зари двух легионеров. Один из них феерил в Динамо.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 14 декабря 2024, 13:57 20
Александра Меркушина на 59-м месте
Футбол | 14 декабря 2024, 12:16 5
У украинца – проблемы в Арсенале
Футбол | 15.12.2024, 01:49
Бокс | 15.12.2024, 08:33
Футбол | 15.12.2024, 07:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
14.12.2024, 00:16
14.12.2024, 02:31
13.12.2024, 09:11 7
14.12.2024, 00:10
13.12.2024, 21:21 7
13.12.2024, 21:18 24
13.12.2024, 20:31 6