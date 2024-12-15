Бартулович озвучил планы на будущее. Продолжит возглавлять Зорю?

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович откровенно ответил по поводу своего будущего на тренерском мостике луганской команды. Специалист признался, что пока не знает, останется ли в клубе.

– Продолжите ли вы работать с командой дальше?

– Будет разговор с президентом клуба, и все с ним будем обсуждать.

В нынешнем сезоне «Заря» занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 22 турнирных пункта после 16 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Бартулович выгонит из Зари двух легионеров. Один из них феерил в Динамо.