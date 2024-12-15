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  4. Бартулович озвучил планы на будущее. Продолжит возглавлять Зорю?
Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 09:03 | Обновлено 15 декабря 2024, 09:15
242
0

Бартулович озвучил планы на будущее. Продолжит возглавлять Зорю?

Специалист пока не знает, где будет работать во второй части сезона

15 декабря 2024, 09:03 | Обновлено 15 декабря 2024, 09:15
242
0
Бартулович озвучил планы на будущее. Продолжит возглавлять Зорю?
Getty Images/Global Images Ukraine. Младен Бартулович

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович откровенно ответил по поводу своего будущего на тренерском мостике луганской команды. Специалист признался, что пока не знает, останется ли в клубе.

– Продолжите ли вы работать с командой дальше?

– Будет разговор с президентом клуба, и все с ним будем обсуждать.

В нынешнем сезоне «Заря» занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 22 турнирных пункта после 16 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Бартулович выгонит из Зари двух легионеров. Один из них феерил в Динамо.

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Бартулович выгонит из Зари двух легионеров. Один из них феерил в Динамо
Младен Бартулович Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Заря Луганск
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