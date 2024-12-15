Бартулович выгонит из Зари двух легионеров. Один из них не нужен Динамо

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович признался, кто из футболистов точно покинет расположение луганского клуба. Специалист заявил, что не рассчитывает на двух легионеров.

– Кто из игроков покинет «Зарю» зимой?

– Точно у нас не будет Бенито и Ндура. А дальше – будем разговаривать, общаться.

– Арендованные у «Динамо» игроки могут вернуться зимой в состав киевлян?

– Все может быть. Но надеемся, что все они останутся у нас.

– На какую позицию нужно усиление вашей команде в первую очередь?

– Надо усиливать каждое звено. Нужна конкуренция. Когда она есть – есть прогресс. Особенно, когда в команде так много молодых футболистов, – сказал Бартулович.

В нынешнем сезоне «Заря» занимает восьмое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 22 турнирных пункта после 16 сыгранных матчей.

Ранее Младен Бартулович оценил первую часть сезона в исполнении своей команды.