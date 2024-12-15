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  4. Бартулович выгонит из Зари двух легионеров. Один из них не нужен Динамо
Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 08:31 | Обновлено 15 декабря 2024, 10:07
3553
4

Бартулович выгонит из Зари двух легионеров. Один из них не нужен Динамо

Ндур и Бенито покинут расположение луганськой «Зари»

15 декабря 2024, 08:31 | Обновлено 15 декабря 2024, 10:07
3553
4
Бартулович выгонит из Зари двух легионеров. Один из них не нужен Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Младен Бартулович

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович признался, кто из футболистов точно покинет расположение луганского клуба. Специалист заявил, что не рассчитывает на двух легионеров.

– Кто из игроков покинет «Зарю» зимой?

– Точно у нас не будет Бенито и Ндура. А дальше – будем разговаривать, общаться.

– Арендованные у «Динамо» игроки могут вернуться зимой в состав киевлян?

– Все может быть. Но надеемся, что все они останутся у нас.

– На какую позицию нужно усиление вашей команде в первую очередь?

– Надо усиливать каждое звено. Нужна конкуренция. Когда она есть – есть прогресс. Особенно, когда в команде так много молодых футболистов, – сказал Бартулович.

В нынешнем сезоне «Заря» занимает восьмое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 22 турнирных пункта после 16 сыгранных матчей.

Ранее Младен Бартулович оценил первую часть сезона в исполнении своей команды.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Заря Луганск
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Перець
Тут не зрозуміло зовсім звідки той шлак береться
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Serhii P.
Щоь я не пам"ятаю, щоб Беніто "феєрив" у "Динамо". Випускали десь-колись, нічого особливого не показав, в результаті, відправляли по орендах.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
514839
Феєрів? У Динамо?? 
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0
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