Арне СЛОТ: «Ливерпуль в меньшинстве играл лучше чем в полном составе»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал результативную ничью против «Фулхэма» (2:2).

«Конечно, результат разочаровывает. В этой игре было много моментов, которые сыграли не в нашу пользу. Но точно могу сказать, что в меньшинстве команда выглядела лучше, чем в полном составе.

Футболисты продемонстрировали очень хорошую игру. Был прессинг, была борьба - этого не было при равных составах. Но в футболе красные карточки случаются, надо уметь играть и так.

К сожалению, в этом сезоне мы потеряли очки с «Ноттингемом», «Арсеналом» и «Ньюкаслом». В игре против «Фулхэма» не хотелось терять, но...

Комментировать правильность решения арбитра я не буду. Он был ближе к эпизоду.

Такие эмоциональные матчи забирают много энергии. Двигаемся дальше», – прокомментировал Слот.