Арне СЛОТ: «Ливерпуль в меньшинстве играл лучше чем в полном составе»
В матче против «Фулхэма» красно-белые потеряли очки
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал результативную ничью против «Фулхэма» (2:2).
«Конечно, результат разочаровывает. В этой игре было много моментов, которые сыграли не в нашу пользу. Но точно могу сказать, что в меньшинстве команда выглядела лучше, чем в полном составе.
Футболисты продемонстрировали очень хорошую игру. Был прессинг, была борьба - этого не было при равных составах. Но в футболе красные карточки случаются, надо уметь играть и так.
К сожалению, в этом сезоне мы потеряли очки с «Ноттингемом», «Арсеналом» и «Ньюкаслом». В игре против «Фулхэма» не хотелось терять, но...
Комментировать правильность решения арбитра я не буду. Он был ближе к эпизоду.
Такие эмоциональные матчи забирают много энергии. Двигаемся дальше», – прокомментировал Слот.
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