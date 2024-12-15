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  4. Арне СЛОТ: «Ливерпуль в меньшинстве играл лучше чем в полном составе»
Англия
15 декабря 2024, 03:58 |
71
0

Арне СЛОТ: «Ливерпуль в меньшинстве играл лучше чем в полном составе»

В матче против «Фулхэма» красно-белые потеряли очки

15 декабря 2024, 03:58 |
71
0
Арне СЛОТ: «Ливерпуль в меньшинстве играл лучше чем в полном составе»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал результативную ничью против «Фулхэма» (2:2).

«Конечно, результат разочаровывает. В этой игре было много моментов, которые сыграли не в нашу пользу. Но точно могу сказать, что в меньшинстве команда выглядела лучше, чем в полном составе.

Футболисты продемонстрировали очень хорошую игру. Был прессинг, была борьба - этого не было при равных составах. Но в футболе красные карточки случаются, надо уметь играть и так.

К сожалению, в этом сезоне мы потеряли очки с «Ноттингемом», «Арсеналом» и «Ньюкаслом». В игре против «Фулхэма» не хотелось терять, но...

Комментировать правильность решения арбитра я не буду. Он был ближе к эпизоду.

Такие эмоциональные матчи забирают много энергии. Двигаемся дальше», – прокомментировал Слот.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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