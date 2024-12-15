ФОТО. Как в неё не влюбиться? Девушка Трубина снова блистает красотой
Марина Галаган вдохновляет Анатолия Трубина на вратарские подвиги
Девушка голкипера сборной Украины и «Бенфики» Анатолия Трубина – Марина Галаган – пришла поддержать своего возлюбленного на трибуны «Да Луж».
В своём Instagram девушка опубликовала фото со стадиона после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» - «Болонья», где Анатолий сыграл «на ноль» (0:0).
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Марина зачаровала своей красотой и является надежной опорой для своего избранника, помогая держать его мотивацию на высоком уровне.
Пара пребывает в отношениях с 2018 года, Анатолий уже делал предложение Марине и она сказала «да!».
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