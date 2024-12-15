Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как в неё не влюбиться? Девушка Трубина снова блистает красотой
Другие новости
15 декабря 2024, 02:41 |
268
0

ФОТО. Как в неё не влюбиться? Девушка Трубина снова блистает красотой

Марина Галаган вдохновляет Анатолия Трубина на вратарские подвиги

15 декабря 2024, 02:41 |
268
0
ФОТО. Как в неё не влюбиться? Девушка Трубина снова блистает красотой
Instagram. Марина Галаган

Девушка голкипера сборной Украины и «Бенфики» Анатолия ТрубинаМарина Галаган – пришла поддержать своего возлюбленного на трибуны «Да Луж».

В своём Instagram девушка опубликовала фото со стадиона после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» - «Болонья», где Анатолий сыграл «на ноль» (0:0).

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Марина зачаровала своей красотой и является надежной опорой для своего избранника, помогая держать его мотивацию на высоком уровне.

Пара пребывает в отношениях с 2018 года, Анатолий уже делал предложение Марине и она сказала «да!».

По теме:
ФОТО. Бывшая жена Олега Гусева напомнила о себе. Это огонь
ФОТО. Украинская чемпионка поразила новыми снимками. Это 10/10
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира впечатлила открытым бюстом
фото lifestyle Анатолий Трубин Марина Галаган Бенфика Instagram девушки Лига чемпионов чемпионат Португалии по футболу сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отомстили. Кривбасс дома уверенно обыграл Карпаты
Футбол | 14 декабря 2024, 17:52 10
Отомстили. Кривбасс дома уверенно обыграл Карпаты
Отомстили. Кривбасс дома уверенно обыграл Карпаты

Команда Юрия Вернидуба реабилитировалась за скандальные 0:3 во Львове

Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
Бокс | 14 декабря 2024, 07:50 2
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»

Легендарный боксер будет поддерживать британца

Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Футбол | 14.12.2024, 08:36
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч чемпионата Англии
Футбол | 15.12.2024, 00:32
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч чемпионата Англии
Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен
Бокс | 14.12.2024, 12:50
Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен
Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разница со старта. Украина разгромила Кипр в отборе на Евро-2026
Разница со старта. Украина разгромила Кипр в отборе на Евро-2026
13.12.2024, 12:29 4
Футзал
ФОТО. Шахед упал на территории УАФ. Известны подробности инцидента
ФОТО. Шахед упал на территории УАФ. Известны подробности инцидента
13.12.2024, 12:41 23
Футбол
Предложение принято. Один из лучших легионеров покидает УПЛ
Предложение принято. Один из лучших легионеров покидает УПЛ
13.12.2024, 21:56 2
Футбол
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
14.12.2024, 00:10
Футбол
«Знаете, почему Фьюри победил Кличко?» Эксперт дал прогноз на бой Усика
«Знаете, почему Фьюри победил Кличко?» Эксперт дал прогноз на бой Усика
13.12.2024, 11:22
Бокс
Названы 10 лучших вундеркиндов в истории. Марадона – 5-й, что у Месси?
Названы 10 лучших вундеркиндов в истории. Марадона – 5-й, что у Месси?
13.12.2024, 20:31 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем