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Испания
15 декабря 2024, 02:10 | Обновлено 15 декабря 2024, 02:13
97
0

Легенды снова при делах. В Токио сыграют ветераны Барселоны и Реала

В Японии пройдет прощальный матч Андреса Иньесты

15 декабря 2024, 02:10 | Обновлено 15 декабря 2024, 02:13
97
0
Легенды снова при делах. В Токио сыграют ветераны Барселоны и Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря на стадионе «Аджиномото» в Токио состоится матч между легендами «Барселоны» и мадридского «Реала».

Игра начнется в 14:00 по местному времени (7:00 по киевскому времени).

Ветеранское Эль-Класико состоится в Японии из-за Андреса Иньесты, который объявил о завершении карьеры еще 8 октября 2024 года.

Анонсировано, что на поле выйдут такие звезды, как Хави Эрнандес, Ривалдо, Хавьер Маскерано, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Икер Касильяс, Стив Макманаман, Хавьер Савиола и другие.

Андрес Иньеста впервые за семь лет наденет футболку «Барселоны». Последние годы карьеры Андрес играл за японский клуб «Виссел Кобе».

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Андрес Иньеста Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал Мадрид Ривалдо Хавьер Маскерано Роберто Карлос Луиш Фигу Икер Касильяс Стив Макманаман Хавьер Савиола
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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