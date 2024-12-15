Легенды снова при делах. В Токио сыграют ветераны Барселоны и Реала
В Японии пройдет прощальный матч Андреса Иньесты
15 декабря на стадионе «Аджиномото» в Токио состоится матч между легендами «Барселоны» и мадридского «Реала».
Игра начнется в 14:00 по местному времени (7:00 по киевскому времени).
Ветеранское Эль-Класико состоится в Японии из-за Андреса Иньесты, который объявил о завершении карьеры еще 8 октября 2024 года.
Анонсировано, что на поле выйдут такие звезды, как Хави Эрнандес, Ривалдо, Хавьер Маскерано, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Икер Касильяс, Стив Макманаман, Хавьер Савиола и другие.
Андрес Иньеста впервые за семь лет наденет футболку «Барселоны». Последние годы карьеры Андрес играл за японский клуб «Виссел Кобе».
🔥 #ElClásico Legends, squaring off tonight in Tokyo. pic.twitter.com/lTO3t1tpfJ— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 14, 2024
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