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  4. ФОТО. Новая девушка Рафаэла Леау – настоящая секс-бомба! Горячие кадры
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15 декабря 2024, 01:19 |
341
2

ФОТО. Новая девушка Рафаэла Леау – настоящая секс-бомба! Горячие кадры

Сегодня знакомимся с Инес Ребельо

15 декабря 2024, 01:19 |
341
2
ФОТО. Новая девушка Рафаэла Леау – настоящая секс-бомба! Горячие кадры
Instagram. Инес Ребельо

Нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау встречается с португальской моделью и инфлюенсеркой Инес Ребельо.

Пара долго не афишировала свои отношения, но с течением времени стало очевидно, что футболист и модель имеют романтические отношения.

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Инес Ребельо посещала матчи сборной Португалии в футболке с №17, а после того, как команда вылетела с турнира, парочка была замечена на Санторини – одном из самых популярных мировых курортов.

У Рафаэля отличный вкус – только посмотрите на эту португальскую красавицу:

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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