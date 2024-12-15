ФОТО. Новая девушка Рафаэла Леау – настоящая секс-бомба! Горячие кадры
Сегодня знакомимся с Инес Ребельо
Нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау встречается с португальской моделью и инфлюенсеркой Инес Ребельо.
Пара долго не афишировала свои отношения, но с течением времени стало очевидно, что футболист и модель имеют романтические отношения.
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Инес Ребельо посещала матчи сборной Португалии в футболке с №17, а после того, как команда вылетела с турнира, парочка была замечена на Санторини – одном из самых популярных мировых курортов.
У Рафаэля отличный вкус – только посмотрите на эту португальскую красавицу:
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