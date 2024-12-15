14 декабря в рамках 14-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между командами «Насьонал» и «Морейренсе».

Игра проходила на стадионе «Мадейры» в Фуншале, где команда «Насьонал» одержала победу с минимальным счётом 1:0. «Насьонал» сейчас занимает 14 место с 12 очками, в то время как у «Морейренсе» ситуация получше, 20 баллов, и они на 7 месте.

Чемпионат Португалии. 14 тур. 14 декабря

«Насьонал» – «Морейренсе» – 1:0

Гол: Гомес, 55

Видеообзор матча: