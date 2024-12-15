14.12.2024 20:00 – FT 1 : 0
Португалия15 декабря 2024, 00:34 | Обновлено 15 декабря 2024, 01:19
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Насьонал – Морейренсе – 1:0. Выбрались из зоны вылета. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Португалии
15 декабря 2024, 00:34 | Обновлено 15 декабря 2024, 01:19
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14 декабря в рамках 14-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между командами «Насьонал» и «Морейренсе».
Игра проходила на стадионе «Мадейры» в Фуншале, где команда «Насьонал» одержала победу с минимальным счётом 1:0. «Насьонал» сейчас занимает 14 место с 12 очками, в то время как у «Морейренсе» ситуация получше, 20 баллов, и они на 7 месте.
Чемпионат Португалии. 14 тур. 14 декабря
«Насьонал» – «Морейренсе» – 1:0
Гол: Гомес, 55
Видеообзор матча:
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Жозе Гомес (Насьонал).
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