14 декабря в рамках 15-го тура Лиги 1 состоялся матч между командами «Осер» и «Ланс».

Игра проходила на стадионе «Аббе-Демаш» в Осере и завершилась ничьей со счетом 2:2.

Лига 1. 15 тур. 14 декабря

«Осер» – «Ланс» – 2:2

Голы: Перрин 31, Ошо, 73 – Ель Айнауй 22, Нзола, 45

Видеообзор матча: