Франция14 декабря 2024, 23:45 | Обновлено 14 декабря 2024, 23:46
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Осер – Ланс – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура чемпионата Франции
14 декабря 2024, 23:45 | Обновлено 14 декабря 2024, 23:46
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14 декабря в рамках 15-го тура Лиги 1 состоялся матч между командами «Осер» и «Ланс».
Игра проходила на стадионе «Аббе-Демаш» в Осере и завершилась ничьей со счетом 2:2.
Лига 1. 15 тур. 14 декабря
«Осер» – «Ланс» – 2:2
Голы: Перрин 31, Ошо, 73 – Ель Айнауй 22, Нзола, 45
Видеообзор матча:
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Гэбриэл Ошо (Осер).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Ланс).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Перрен (Осер).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Нейл эль Айнауи (Ланс).
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