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Чемпионат Франции
Осер
14.12.2024 20:00 – FT 2 : 2
Ланс
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Франция
14 декабря 2024, 23:45 | Обновлено 14 декабря 2024, 23:46
28
0

Осер – Ланс – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура чемпионата Франции

14 декабря 2024, 23:45 | Обновлено 14 декабря 2024, 23:46
28
0
Осер – Ланс – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в рамках 15-го тура Лиги 1 состоялся матч между командами «Осер» и «Ланс».

Игра проходила на стадионе «Аббе-Демаш» в Осере и завершилась ничьей со счетом 2:2.

Лига 1. 15 тур. 14 декабря

«Осер» – «Ланс» – 2:2

Голы: Перрин 31, Ошо, 73 – Ель Айнауй 22, Нзола, 45

Видеообзор матча:

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Гэбриэл Ошо (Осер).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Ланс).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Перрен (Осер).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Нейл эль Айнауи (Ланс).
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Осер Ланс чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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