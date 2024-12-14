ВИДЕО. Куртуа пропустил дважды. Райо Вальекано и Реал забили 4 гола за тайм
После 45 минут в мадридском дерби счет 2:2, сливочные успели отыграть до перерыва
14 декабря проходит матч 17-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Райо Вальекано и Реал Мадрид.
Коллективы играют на стадионе Кампо-де-Вальдес в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота сливочных защищает Тибо Куртуа.
Первые два мяча в этом поединке забили хозяева поля. На 4-й минуте отличился Унаи Лопес, а на 36-й – Абдул Мумин.
Однако Райо Вальекано не сумел удержать преимущество – королевский клуб успел сравнять еще до перерыва. На 39-й дальним ударом гол оформил Федерико Вальверде, а на 45-й забил Джуд Беллингем.
Команды пошли на перерыв со счетом 2:2. Сливочные играют без звездного француза Килиана Мбаппе, который получил травму в матче Лиги чемпионов против Аталанты, а Винисиус Жуниор пока что находится в запасе.
❗️ ВИДЕО. Куртуа пропустил дважды. Райо Вальекано и Реал забили 4 гола за тайм
ГОЛ! 1:0 Лопес, 4 мин.
ГОЛ! 2:0 Мумин, 36 мин.
ГОЛ! 2:1 Вальверде, 36 мин.
ГОЛ! 2:2 Беллингем, 45 мин.
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