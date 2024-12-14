Франция14 декабря 2024, 22:43 |
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Марсель – Лилль – 1:1. Ничья на 87-й и удаление. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура чемпионата Франции
14 декабря 2024, 22:43 |
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14 декабря в рамках 15-го тура Лиги 1 состоялся матч между командами «Марсель» и «Лилль».
Игра проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась ничьей со счетом 1:1.
Лига 1. 15 тур. 14 декабря
«Марсель» – «Лилль» – 1:1
Голы: Мерлин, 17 – Диаките, 87
Удаление: Лирола, 90+5 (Марсель)
Видеообзор матча:
События матча
90’ +5
Поль Лирола (Марсель) получает красную карточку.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Бафоде Диаките (Лилль).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Кентен Мерлен (Марсель).
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