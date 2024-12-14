14 декабря в рамках 15-го тура Лиги 1 состоялся матч между командами «Марсель» и «Лилль».

Игра проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Лига 1. 15 тур. 14 декабря

«Марсель» – «Лилль» – 1:1

Голы: Мерлин, 17 – Диаките, 87

Удаление: Лирола, 90+5 (Марсель)

Видеообзор матча: