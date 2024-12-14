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Чемпионат Франции
Марсель
14.12.2024 18:00 – FT 1 : 1
Лилль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
14 декабря 2024, 22:43 |
30
0

Марсель – Лилль – 1:1. Ничья на 87-й и удаление. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура чемпионата Франции

14 декабря 2024, 22:43 |
30
0
Марсель – Лилль – 1:1. Ничья на 87-й и удаление. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в рамках 15-го тура Лиги 1 состоялся матч между командами «Марсель» и «Лилль».

Игра проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Лига 1. 15 тур. 14 декабря

«Марсель» – «Лилль» – 1:1

Голы: Мерлин, 17 – Диаките, 87

Удаление: Лирола, 90+5 (Марсель)

Видеообзор матча:

События матча

90’ +5
Поль Лирола (Марсель) получает красную карточку.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Бафоде Диаките (Лилль).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Кентен Мерлен (Марсель).
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Марсель Лилль Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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