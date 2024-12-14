Погба может оказаться в европейском гранде. Известно решение игрока
Манчестер Сити хочет видеть француза у себя в команде
«Манчестер Сити» интересуется именитым французским хавбеком Полем Погбой, сообщает The Independent.
По информации источника, «горожане» считают, что француз поможет клубу преодолеть кризис. Английский клуб может попытаться подписать Погба зимой, в качестве свободного агента.
Как сообщает источник, французский хавбек не заинтересован в переходе в «Манчестер Сити», из-за опыта, который он получил, играя в «Манчестер Юнайтед».
Последним клубом француза был «Ювентус», куда он перешел из «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года в качестве свободного агента. Сейчас игрок находится без клуба.
Ранее сообщалось, что Погба может перейти в «Марсель».
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