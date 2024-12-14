Погба может оказаться в европейском гранде. Известно решение игрока

«Манчестер Сити» интересуется именитым французским хавбеком Полем Погбой, сообщает The Independent.

По информации источника, «горожане» считают, что француз поможет клубу преодолеть кризис. Английский клуб может попытаться подписать Погба зимой, в качестве свободного агента.

Как сообщает источник, французский хавбек не заинтересован в переходе в «Манчестер Сити», из-за опыта, который он получил, играя в «Манчестер Юнайтед».

Последним клубом француза был «Ювентус», куда он перешел из «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года в качестве свободного агента. Сейчас игрок находится без клуба.

Ранее сообщалось, что Погба может перейти в «Марсель».