14 декабря в рамках 14-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между командами «Фаренсе» и «Жил Висенте».

Игра проходила на стадионе «Сан-Луиш» в Фару, где команда «Жил Висенте» одержала победу с минимальным счётом 1:0.

Чемпионат Португалии. 14 тур. 14 декабря

«Фаренсе» – «Жил Висенте» – 0:1

Гол: Лукас Африко, 47 (Автогол)

Удаление: Кауе, 90+13

Видеообзор матча: