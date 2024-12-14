14.12.2024 17:30 – FT 0 : 1
Португалия14 декабря 2024, 22:01 | Обновлено 14 декабря 2024, 22:05
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Фаренсе – Жил Висенте – 0:1. Автогол решил судьбу матча. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Португалии
14 декабря 2024, 22:01 | Обновлено 14 декабря 2024, 22:05
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14 декабря в рамках 14-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между командами «Фаренсе» и «Жил Висенте».
Игра проходила на стадионе «Сан-Луиш» в Фару, где команда «Жил Висенте» одержала победу с минимальным счётом 1:0.
Чемпионат Португалии. 14 тур. 14 декабря
«Фаренсе» – «Жил Висенте» – 0:1
Гол: Лукас Африко, 47 (Автогол)
Удаление: Кауе, 90+13
Видеообзор матча:
События матча
90’
Кауэ Винисиус (Жил Висенте) получает красную карточку.
47’
ГОЛ ! Автогол забил Лукас Африко (Фаренсе).
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