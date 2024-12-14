Фаер-шоу от болельщиков. Вердер уверенно обыграл Санкт-Паули

14 декабря состоялся матч 14-го тура Бундеслиги между «Санкт-Паули» и «Вердером».

Игра прошла на стадионе «Миллернторн» в Гамбурге.

За гостей забитыми голами отметились Деррик Кон и Марвин Дукш. Хозяева не сумели ответить результативными действиями.

Во время матча ультрас обеих команд начали жечь файера. Дым от этого распространился по всему стадиону. Матч необходимо было прервать.

В турнирной таблице «Сенкт-Паули», имея в своем активе 11 очков, занимает 15-е место. «Вердер» набрал 22 очка и занимает 7-ю позицию.

Бундеслига. 14-й тур. 14 декабря

Сенкт-Паули – Вердер – 0:2

Голы: Кон, 24, Дукш 54

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