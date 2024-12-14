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  4. Тренер Черноморца: Ни одного пенальти мы не пробили. В наши через игру дают
Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 21:49 |
346
1

Тренер Черноморца: Ни одного пенальти мы не пробили. В наши через игру дают

Бабич недоволен судейством

14 декабря 2024, 21:49 |
346
1
Тренер Черноморца: Ни одного пенальти мы не пробили. В наши через игру дают
ФК Черноморец

Тренер Черноморца Александр Бабич после поражения от Зари отметил, что в нынешнем сезоне команда не пробила еще не пробили ни одного пенальти.

«Про судейство говорить не хочу. Я уже пытался защитить игроков -– двое получили дисквалификацию, а я – штраф. Мы единственная команда, которая не пробила ни одного пенальти. А нам пробивают через игру. Это нужно пройти».

«Результат есть, теперь нужно пройти сборы, укомплектоваться и будем выглядеть лучше. Есть планы на сборы в Турции», – сказал Бабич.

Одесская команда завершила первую часть сезона на 14-й позиции.

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Черноморец Одесса Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Черноморец Александр Бабич
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 1
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Vovan78
Який науй результат? Ти що бл..дь в дуб в'ї..ався? Ви програли шість матчів поспіль. Будя-який поважаючий себе тренер вже б пішов у відставку, а тебе хрін палицею з цв'яхами виженеш. Бо де ще чудо потрібне, та ніде. А що до комплектації, то знову наберете в оренду незрозуміло кого і будете пизд..вати в першу лігу. Тому краще не давай ніяких інтерв'ю бо вболівальники Чорноморця тебе вже не бачити ні чути не хочуть. Краще іди у відставку, будь мужиком.
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