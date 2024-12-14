Тренер Черноморца: Ни одного пенальти мы не пробили. В наши через игру дают
Бабич недоволен судейством
Тренер Черноморца Александр Бабич после поражения от Зари отметил, что в нынешнем сезоне команда не пробила еще не пробили ни одного пенальти.
«Про судейство говорить не хочу. Я уже пытался защитить игроков -– двое получили дисквалификацию, а я – штраф. Мы единственная команда, которая не пробила ни одного пенальти. А нам пробивают через игру. Это нужно пройти».
«Результат есть, теперь нужно пройти сборы, укомплектоваться и будем выглядеть лучше. Есть планы на сборы в Турции», – сказал Бабич.
Одесская команда завершила первую часть сезона на 14-й позиции.
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