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  4. Владислав ЛУПАШКО: «Думаю, что болельщикам этот матч понравился»
Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 20:36 |
371
3

Владислав ЛУПАШКО: «Думаю, что болельщикам этот матч понравился»

Наставник «Карпат» высказался о 17-м туре УПЛ

14 декабря 2024, 20:36 |
371
3
Владислав ЛУПАШКО: «Думаю, что болельщикам этот матч понравился»
ФК Карпаты. Владислва Лупашко

14 декабря состоялся матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Карпатами» (2:0). Главный тренер львовского клуба Владислва Лупашко высказался об игре:

– Думаю, что болельщикам этот матч понравился, потому что было много голевых моментов. К сожалению, мы не использовали свои возможности в первом тайме. Как для такого качества поля, которое было сегодня, уровень футбола был достаточно высок.

– Сегодня ваши игроки много спорили с арбитром. Это была ваша установка или эмоции футболистов? Считаете, что все желтые карточки и пенальти были справедливыми?

– Вы сами ответили на этот вопрос. Когда желтые карточки демонстрируются, то возникает нерв игры. Когда одинаковые моменты трактуются по-разному, то футболисты это чувствуют и начинают нервничать. Мы никогда не даем таких установок игрокам, мы всегда говорим футболистам, чтобы они были выше этого. Такие моменты – это ощущение футболиста, когда есть несправедливость, то возникают такие эмоции.

– С каким настроением идете в 2025 год?

– Ожидаем зимние сборы. В общем ждем нашего развития, чтобы мы стали сильнее и могли играть на равных против таких команд как «Кривбасс», «Полесье», «Александрия». Должны сделать следующий шаг, чтобы против наших грандов «Динамо» и «Шахтера» и тех команд, которые я назвал ранее, могли играть на равных. Мы стремимся это сделать. Очень жаль, что состояние газона сегодня нам не позволило действовать с позиции силы. Мы хотели разбивать прессинг «Кривбасса».

– Чего не хватило сегодня «Карпатам»?

– По моему мнению, если команда создает два-три голевых момента, то этого достаточно для победы. А сегодня у нас их было больше. Не хватило в завершающей фазе атаки. Даже на этом поле... Мы создавали позиционные атаки и моменты из них. Однако не смогли их конвертировать в забитые голы. Это основной вопрос, над которым нам надо подумать. У нас будет время, чтобы пообщаться с руководством и обменяться идеями. Считаю, что в плане прогресса мы на правильном пути. Потому что мы за четыре месяца построили команду, которую очень многие соперники боятся. Это показатель нашего прогресса. Говорят, что для создания команды надо год, два или три, а нам что-то более-менее удалось за четыре месяца. Однако работы еще хватает.

– Как вы оцените игроков, которые сегодня вышли на замену?

– Адамюк – опытный игрок, на которого мы рассчитываем. Мы видели, что Мирошниченко подсел физически. Также он имел желтую карточку, не хотели получить вторую. Относительно Шаха, то он хорошо вышел и обострял игру. Что касается Яна Костенко, то он появился не на своей позиции, но в целом сделал качественную работу. Вышли также Рябов и Пидлепенец. Евгений очень много касаний сделал в штрафной площадке, обострял игру. Рябов мог забить гол, заработал пенальти, который не назначили. В целом я доволен игроками, которые играли в составе и выходили на замену.

– Говорят, что Рябов может покинуть «Карпаты» зимой?

– Его кто-то хочет купить? О нас много ходит слухов. Классно то, что за тот период времени, который мы в клубе, ни разу не выходила наружу ни одна информация. Это говорит о том, что мы сплочены и думаю, что в нашей кухне все хорошо.

– Была ли дополнительная настройка у «Карпат» на «Кривбасс»?

– С моей стороны ничего такого не было. Учитывая прошлый матч, я не видел ничего, чтобы мало кого-то вдохновлять на что-то грандиозное. Это был будничный матч, последний в году. Мы хотели, чтобы футболисты не имели настроения «на чемоданах». Мы должны были показать качественную игру. Мы не искали никакого подтекста. Должны быть более сплоченными, потому что сейчас футбол – еще больше для болельщиков, чем раньше. Потому что нам разрешили проводить матчи. Многие люди не имеют сейчас возможности переключиться на позитив, поэтому мы должны футболом его дарить. Должны показывать больше динамики, агрессии. Чтобы не было такого, что все сидят в обороне и ждут ошибки соперника. Мы должны дарить людям хорошие эмоции от атакующего футбола.

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Іван Распутін Источник: ФК Карпаты Львов
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Комментарии 3
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Володимир
Все красиво сказано, однак результат негативний. Згідний, суддя - це чмо, яке судило в один бік, Але за чотири місяці вже можна було навчитись з трьох метрів забити гол. Поки що роботи не початий край.  
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+1
Khafre
Відсосєдадили вас майже, як Дінамо в четверг
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-4
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