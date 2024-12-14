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Италия
14 декабря 2024, 19:07 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:51
80
2

Кальяри – Аталанта – 0:1. Десятая победа подряд в Серии А. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Серии А

14 декабря 2024, 19:07 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:51
80
2
Кальяри – Аталанта – 0:1. Десятая победа подряд в Серии А. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в рамках 16-го тура Серии A состоялся матч между командами «Кальяри» и «Аталанта».

Игра проходила на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри и завершилась победой «Аталанты» со счетом 1:0.

Серия A. 16 тур. 14 декабря

«Кальяри» – «Аталанта» – 0:1

Гол: Дзаньоло, 66

Видеообзор матча:

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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PETP0
Били 8, били 10 і програли 8-10
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luceorius
 Команда жіночого роду вже робить в таблиці погоду.
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