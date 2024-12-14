Италия14 декабря 2024, 19:07 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:51
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Кальяри – Аталанта – 0:1. Десятая победа подряд в Серии А. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Серии А
14 декабря 2024, 19:07 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:51
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14 декабря в рамках 16-го тура Серии A состоялся матч между командами «Кальяри» и «Аталанта».
Игра проходила на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри и завершилась победой «Аталанты» со счетом 1:0.
Серия A. 16 тур. 14 декабря
«Кальяри» – «Аталанта» – 0:1
Гол: Дзаньоло, 66
Видеообзор матча:
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