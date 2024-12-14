Кальяри – Аталанта – 0:1. Десятая победа подряд в Серии А. Видео гола

14 декабря в рамках 16-го тура Серии A состоялся матч между командами «Кальяри» и «Аталанта».

Игра проходила на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри и завершилась победой «Аталанты» со счетом 1:0.

Серия A. 16 тур. 14 декабря

«Кальяри» – «Аталанта» – 0:1

Гол: Дзаньоло, 66

Видеообзор матча: