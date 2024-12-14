Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Фанаты устроили беспредел. Вратарь Бохума получил повреждение
Германия
14 декабря 2024, 18:50 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:14
798
0

ФОТО. Фанаты устроили беспредел. Вратарь Бохума получил повреждение

Инцидент произошел на матч Унион Берлин – Бохум

14 декабря 2024, 18:50 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:14
798
0
ФОТО. Фанаты устроили беспредел. Вратарь Бохума получил повреждение
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря на матче 14-го тура Бундеслиги между «Унион Берлином» и «Бохумом», который прервали при счете 1:1, фанаты устроили беспредел.

Под конец матча с трибун на поле болельщики, вероятно, «Униона», начали бросать различные предметы. В одном из эпизодов неизвестный предмет прилетел во вратаря гостей Патрика Древеса. Рефери прервал встречу, а вратарю врачи оказали помощь.

Когда матч будет возобновлен – неизвестно.

ФОТО:

По теме:
Сенсация в Бундеслиге. Бавария проиграла впервые в сезоне
Сыграет ли Степанов? Известны стартовые составы на матч Аугсбург – Байер
«Даты зафиксированы». В Боруссии Д отреагировали на слухи о возрасте Мукоко
Унион Берлин Бохум Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Футбол | 14 декабря 2024, 08:36 3
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас

Андрей будет получать игровое время в матчах Кубка Испании

Названы 10 лучших вундеркиндов в истории. Марадона – 5-й, что у Месси?
Футбол | 13 декабря 2024, 20:31 6
Названы 10 лучших вундеркиндов в истории. Марадона – 5-й, что у Месси?
Названы 10 лучших вундеркиндов в истории. Марадона – 5-й, что у Месси?

Лучшим вундеркиндом признан 8-кратный обладатель Золотого мяча

Миколенко и Ко шокировали Арсенал. Проблемы Ливерпуля на Энфилде
Футбол | 14.12.2024, 19:03
Миколенко и Ко шокировали Арсенал. Проблемы Ливерпуля на Энфилде
Миколенко и Ко шокировали Арсенал. Проблемы Ливерпуля на Энфилде
Райо Вальекано – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 14.12.2024, 18:01
Райо Вальекано – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Райо Вальекано – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 14.12.2024, 02:31
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?
Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?
13.12.2024, 21:18 18
Футбол
Суперкомпьютер назвал десять следующих владельцев Золотого мяча. Есть Месси
Суперкомпьютер назвал десять следующих владельцев Золотого мяча. Есть Месси
13.12.2024, 09:11 7
Футбол
Усик назвал боксера, который лучше него, братьев Кличко и Ломаченко
Усик назвал боксера, который лучше него, братьев Кличко и Ломаченко
13.12.2024, 08:30
Бокс
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ
12.12.2024, 17:35 11
Футбол
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
13.12.2024, 13:54 114
Футбол
ФОТО. Он зарабатывал больше Неймара, а сейчас на его счету 724 евро
ФОТО. Он зарабатывал больше Неймара, а сейчас на его счету 724 евро
13.12.2024, 03:51 3
Футбол
«Проиграл специально». Россияне негодуют из-за матча за шахматную корону
«Проиграл специально». Россияне негодуют из-за матча за шахматную корону
12.12.2024, 18:25 7
Другие виды
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
12.12.2024, 19:29 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем