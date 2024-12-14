ФОТО. Фанаты устроили беспредел. Вратарь Бохума получил повреждение

14 декабря на матче 14-го тура Бундеслиги между «Унион Берлином» и «Бохумом», который прервали при счете 1:1, фанаты устроили беспредел.

Под конец матча с трибун на поле болельщики, вероятно, «Униона», начали бросать различные предметы. В одном из эпизодов неизвестный предмет прилетел во вратаря гостей Патрика Древеса. Рефери прервал встречу, а вратарю врачи оказали помощь.

Когда матч будет возобновлен – неизвестно.

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