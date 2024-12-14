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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 17:38 | Обновлено 14 декабря 2024, 18:07
501
0

ВИДЕО. Твердохлиб забил в пятом матче подряд. Кривбасс победил 2:0

Полузащитник хозяев удвоил преимущество своей команды

14 декабря 2024, 17:38 | Обновлено 14 декабря 2024, 18:07
501
0
ВИДЕО. Твердохлиб забил в пятом матче подряд. Кривбасс победил 2:0
УПЛ

14 декабря состоялся матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кривбасс» (Кривой Рог) и «Карпаты» (Львов).

Команды сыграли на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок начался в 16:00 по киевскому времени.

На 69-й минуте Егор Твердохлеб удвоил преимущество «Кривбасса» – 2:0. Этот гол стал седьмым для игрока в последних пяти матчах.

Украинская Премьер-лига, 17-й тур. 14 декабря

Кривбасс – Карпаты – 2:0

ГОЛ! 2:0, Твердохлеб, 69 мин

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов Кривбасс - Карпаты Егор Твердохлеб видео голов и обзор
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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