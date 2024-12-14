ВИДЕО. Твердохлиб забил в пятом матче подряд. Кривбасс победил 2:0
Полузащитник хозяев удвоил преимущество своей команды
14 декабря состоялся матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кривбасс» (Кривой Рог) и «Карпаты» (Львов).
Команды сыграли на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок начался в 16:00 по киевскому времени.
На 69-й минуте Егор Твердохлеб удвоил преимущество «Кривбасса» – 2:0. Этот гол стал седьмым для игрока в последних пяти матчах.
Украинская Премьер-лига, 17-й тур. 14 декабря
Кривбасс – Карпаты – 2:0
ГОЛ! 2:0, Твердохлеб, 69 мин
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смогут ли «моряки» зацепиться хотя бы за очко из-за кадровых потерь?
У Игоря Харатина возникли проблемы